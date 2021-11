Amici, il ballerino Garrison lancia una bomba su Maria De Filippi: “Lavorare con lei è stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi, come per ogni stagione televisiva, conduce sia Uomini e donne che Amici mentre ha appena terminato il suo ruolo in giuria a Tu si que vales accanto a Rudy Zerbi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e alla sua grandissima amica Sabrina Ferilli e a breve ritornerà al timone di C’è posta per te. Nonostante questa sovraesposizione in video, non stanca mai perchè il suo modo di fare e di essere così asciutto ed essenziale non viene mai a noia. Ogni programma che conduce è un successo e lei non è assolutamente stanca di lavorare così tanto nonostante, oltre al lavoro che si vede da casa, c’è tutto un lavoro di dietro le quinte segue e che non lascia mai al caso ma gestisce con grande meticolosità tanto da sapere tutto quello che accade.

L’ex coach di Amici, Garrison Rochelle ha rilasciato delle dichiarazioni su Maria De Filippi

Uno dei primissimi coach di Amici, Garrison Rochelle, ballerino, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Maria De Filippi dopo che è tornato in quegli studi perchè invitato da lei.

Garrison ha detto della moglie di Maurizio Costanzo, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Vero: “Lavorare con lei è stato come prendere tre lauree”.

E poi ha anche aggiunto: “Sento di dovere tutto a Maria De Filippi, lavorare con lei è stato come ottenere tre lauree. Ho iniziato con Maurizio Costanzo, ma subito dopo è arrivata lei. Sono due grandi professionisti, in particolare Maria è capace di giostrare ogni sua professione”.

E poi ha anche raccontato: “Ero un disgraziato … Nel senso che mi divertivo e basta. Non avevo un obiettivo di vita che mi portasse ad usare il tempo in maniera utile. Tutto è cambiato quando ho conosciuto una ragazzina che faceva la ballerina”.

E poi, ancora: “Ho lavorato anche con Pamela Prati”.

Maurizio Costanzo commenta il lavoro della moglie

Maurizio Costanzo, che nutre una profondissima stima nei confronti della moglie, Maria De Filippi tempo fa si è espresso sulla possibilità che la moglie scelga di mandare via, dalla trasmissione Uomini e donne dopo tantissimi anni, Gemma Galgani. Costanzo ha detto: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”.