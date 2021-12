Gf Vip 6, Katia Ricciarelli nella bufera, “Biagio è normale o è gay?”, il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli da diversi mesi ormai è chiusa all’interno della casa più spiata d’Italia e sembra che stia facendo un percorso davvero molto importante. Si è resa protagonista di diverse puntate ed ha dimostrato di avere grande ironia. In alcune occasioni però, si è resa protagonista anche di qualche scivolone. Era già accaduto nelle scorse settimane ed è accaduto anche in questi giorni. Questa volta sembra che Katia abbia detto qualcosa nei riguardi di Biagio D’Anelli che però ha coinvolto in qualche modo anche i telespettatori a casa. In molti sembra che siano rimasti colpiti dalle parole del soprano, tanto da essersi sentiti feriti. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Katia RIcciarelli, brutto scivolone del soprano all’interno della casa

Il tutto pare che sia accaduto durante una chiacchierata che è avvenuta tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Ad un certo punto, sarebbe intervenuta proprio lei, Katia Ricciarelli la quale si sarebbe lasciata andare a dei commenti poco carini riguardo la sessualità di Biagio, che ha fatto il suo ingresso in casa soltanto da pochi giorni. Tutto pare sia partito dal fatto che Biagio avrebbe dovuto dormine nella stanza privata, nel letto quattro piazza dove dormono attualmente Alex Belli e Soleil Sorge.

La cantante su Biagio D’Anelli “E’ normale o gay?”

“Ma mica ci entrano loro due la dentro“, avrebbe detto Katia. “Speriamo che non ci entrino la ( nel letto insieme Giacomo e Biagio) se no perdiamo tutti gli uomini qua”. Queste le parole della Ricciarelli alle quale ha risposto proprio la Sorge dicendo “Guardate che Giacomo se li cattura tutti”. A quel punto Katia avrebbe ribattuto “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“. Queste parole e nello specifico la parola “normale” sembra abbia fatto storcere il naso in primis ai presenti alla discussione e poi a tanti telespettatori.

Le parole della Ricciarelli non piacciono affatto al pubblico

“In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta“, avrebbe risposto Manila. Anche Soleil avrebbe detto di non sapere se effettivamente il nuovo entrato sia gay o etero. Di tutto ciò, ovviamente Biagio è ancora all’oscuro e molto probabilmente ne verrà a conoscenza soltanto nel corso della puntata che andrà in onda il prossimo venerdì. Cosa farà Alfonso Signorini?