GF Vip, Soleil Sorge una furia contro Alex Belli: “Ti sei messo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo che Solei e Alex Belli sono capitolati nell’ammettere che tra di loro non c’è una semplice amicizia ma entrambi provano qualcosa di più, sono iniziate anche le tensioni tra di loro e, sempre più spesso, si stanno scontrando.

L’ultima lite è di poco fa e vediamo cosa è avvenuto.

Solei attacca con durezza Alex: “Ti sei messo d’accordo con Delia”

Soleil ha esternato ad Alex tutti i suoi dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti e gli ha anche detto che secondo lei, lui e la moglie si sono messi d’accordo. Queste le parole di Soleil ad Alex: “Ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo dramma, scusa ma lo penso…”

E poi ha anche aggiunto: “Non mi fido”.

Poi Soleil Sorge ha tenuto a spiegare le sue ragioni e ha aggiunto ad Alex che l’ascoltava senza dire una parola: “ Non mi fido, mi sembra tutto incongruente e incoerente e a maggior ragione poi i vostri comportamenti…”

E poi ha commentato anche le foto che Signorini ha mostrato in puntata che ritraevano Delia Duran in compagnia di Simone Bonaccorsi e che sono state pubblicate sul settimanale Chi e ha detto: “Delia era in un backstage, Si tratta di eventi e sfilate a cui lavorate voi due, ed è un modo per fare pubblicità anche al brand…”.

Soleil ha poi continuato senza fermarsi un attimo come un fiume in piena per far venir fuori tutti i dubbi che nutre sul la vera natura del rapporto tra Alex e la moglie Delia e ha detto: “So benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme con una donna per mettervi d’accordo su un qualcosa che doveva accadere dentro la casa … Sappi che io sto zitta, ma in questo ambiente ci conosciamo tutti. So tantissime cose di tanti gieffini e se parlassi… Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a un’altra cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna. Sai di cosa parlo, di quella ragazza che sai benissimo. Lì stavano architettando una finta cosa di gossip. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip e paparazzate”.

Le prossime mosse di Alex Belli

Ora che pare che Soleil abbia smascherato Alex vedremo come quest’ultimo deciderà di comportarsi.