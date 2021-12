Amici, Sangiovanni: “Se Giulia mi controllasse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante Sangiovanni all’interno della scuola più ambita d’Italia ha trovato il grande successo e sembra aver trovato anche l’amore. Ebbene si, Sangiovanni ha preso parte alla scorsa edizione di Amici ed ha avuto un successo davvero strepitoso perché nonostante comunque non abbia vinto il programma, ha collezionato tutta una serie di grandi successi soprattutto la scorsa estate. Come abbiamo già avuto modo di vedere però, il giovane all’interno della scuola ha anche trovato l’amore, visto che si è fidanzato con la ballerina Giulia Stabile, che è anche la vincitrice della scorsa edizione.

Sangiovanni, da Amici all’amore per Giulia Stabile

In questi giorni Sangiovanni pare che nel corso di una intervista abbia voluto parlare dei successi ottenuti, ma anche del suo rapporto con Giulia. I due si sono innamorati all’interno della scuola e poi il loro amore è continuato anche una volta spenti i riflettori e le telecamere. Nel corso dell’intervista, il noto cantante ha voluto parlare del rapporto con la sua fidanzata esprimendo delle parole piuttosto importanti.

Il cantante parla del suo rapporto con la ballerina

“Sono fluido si, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogno di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare. Se me lo controllasse non troverebbere niente di compromettente”.Sono state queste le parole dichiarate da Sangiovanni il quale sicuramente ha dimostrato di essere davvero molto innamorato di Giulia e di non avere occhi per nessun’altra. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista Sangiovanni ha anche parlato della sua vita definendola piuttosto regolare. Ha confessato quindi di fare uso di sigarette e non canne e di concedersi ogni tanto qualche bicchiere di vino.

Il futuro professionale di Sangiovanni? Il cantante ha le idee molto chiare

Riguardo invece la sua carriera ed il suo percorso lavorativo effettuato fino ad oggi, Sangiovanni ha dimostrato di avere le idee piuttosto chiare al riguardo. Il suo sogno sarebbe quello di fare il giudice di X Factor e di andare al Festival di Sanremo, ma soltanto nel caso in cui dovesse capire di avere il giusto pezzo. “Vincere il Festival non è però una svolta per un’artista. Non ho mai preso fischi durante un concerto, ma fuori uno mi ha rincorso con la macchina mentre io ero a piedi e lo ha fatto solo per dirmi quanto ero brutto“. Queste ancora le parole da lui dichiarate, sempre con il sorriso sul volto.

Il ricordo delle scuole medie

Poi, il giovane ha anche confidato di aver attraversato un momento piuttosto difficile. Il cantante alle scuole medie sarebbe stato preso di mira per lo più dalle insegnanti. “Reagivo, soprattutto con i professori, perchè in realtà avevo più problemi con loro che con i miei compagni. Cosa gli direi oggi? Che si sbagliavano”.