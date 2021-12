Carolyn Smith, parla della sua malattia e dice “Io ho dappertutto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Carolyne Smith la conosciamo tutti per essere una nota coreografa e presidente della giuria di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Da diversi anni purtroppo la nota coreografa sta lottando contro un brutto male e nonostante questo non ha mai lasciato il suo lavoro. I momenti di difficoltà sono stati davvero tanti e Caroliyne Smith ha dimostrato di essere davvero una donna molto forte in questi ultimi anni. A parlare della malattia, di questi momenti di grande difficoltà è stata proprio la stessa nel corso di diverse interviste rilasciate a giornali e noti programmi televisivi.

Carolyn Smith, il racconto della malattia

Si è sempre dimostrata una donna piuttosto decisa, dolce ed anche molto forte. Forse è anche per questo motivo che in questi anni è riuscita a conquistare l’affetto del suo pubblico che la segue con costanza a Ballando con le stelle dove è affiancata da giudici quali Guglielmo Mariotto, Ivan zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

La coreografa ha da sempre lottato come una leonessa contro il tumore al seno

Era il lontano 2005 quando Carolyne ha annunciato di essere purtroppo malata e di aver iniziato una lotta contro il tumore maligno al seno. Ha portato avanti una vera e propria campagna di prevenzione diventandone testimonial ed ha lottato con tutte le sue forze contro il cancro, mostrandosi una vera guerriera. Si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia e alla fine pare che la coreografa avesse in qualche modo sconfitto il male che purtroppo poi si è ripresentato. Nonostante oggi stia meglio, deve comunque continuare le cure così come ha riferito la stessa nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Diva e Donna.

Il rischio di recidive è molto alto, Carolyn continua le cure

Purtroppo stando a quanto riferito da Carolyne c’è il rischio che il tumore possa ritornare e la probabilità sembra essere molto alta. Questo è il motivo per il quale deve necessariamente sottoporsi a delle continue terapie per cercare di mantenere sotto controllo la situazione. “Ho dolori dappertutto però si va avanti…Con il sorriso”. Questo nello specifico quanto raccontato da Carolyne Smith nel corso di una intervista piuttosto recente. Una cosa però è certa ovvero che la nota coreografa ha dimostrato di essere una grande guerriera ed ha voluto anche dare una lezione a tutte le persone che la seguono e che stanno anche attraversando il suo stesso calvario.