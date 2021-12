GF Vip 6, Giacomo Urtis rivela la verità sui ritocchi che hanno fatto le donne della casa

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi pochi giorni da quando Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip, ha fatto il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia ovvero la casa del Grande Fratello. E proprio Urtis si sarebbe lasciato andare rivelando un particolare retroscena su alcune donne che vivono insieme a lui all’interno della casa. Ma esattamente, quali sono state le sue parole e di quali donne stiamo parlando?

Le donne della casa del GF Vip e la chirurgia per apparire più belle

La casa del Grande Fratello Vip quest’anno è stata popolata, e continua ad esserlo, da tante bellissime donne di diversa età. Tra le giovanissime ad esempio Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Raffaella Fico ma anche donne più grandi ma sempre bellissime come Miriana Trevisan, Manila Nazzaro ecc. Più volte si è parlato della bellezza delle donne della casa del GF Vip e vi è stato anche chi ha insinuato che in realtà molte di loro abbiano fatto ricorso alla chirurgia per apparire più belle. E proprio sulla questione sembrerebbe essere intervenuto Giacomo Urtis il quale avrebbe fatto una rivelazione molto importante.

Tre gieffine sulla copertina di Nuovo TV

Proprio in uno degli ultimi numeri del settimanale Nuovo sono apparse in copertina tre donne dell’attuale edizione del GF Vip con al fianco una particolare domanda attraverso la quale si chiedeva chi sia delle tre la più ritoccata. La copertina in questione sembrerebbe essere stata pubblicata da Riccardo Signoretti su Instagram. E all’immagine in questione il direttore del settimanale avrebbe anche aggiunto delle particolari parole ovvero “La loro presenza vivacizza il reality di Canale 5. Ma a tanti spettatori non sfugge che, rispetto agli esordi, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Raffaella Fico sembrano piuttosto cambiate. E Giacomo Urtis, il chirurgo più amato dai vip, parla di “pompatine”.

La rivelazione di Urtis

Alla domanda sopracitata sembrerebbe avere risposto proprio Urtis il quale avrebbe rivelato a quali ‘ritocchi’ si sono sottoposte le donne della casa. Secondo quanto dichiarato dal noto chirurgo dei vip la bella Sophie avrebbe rifatto il decollette ma anche naso e bocca. La bella Soleil avrebbe rifatto le labbra e anche la Fico sembrerebbe aver fatto qualche ritocchino negli anni. Tutte e tre sono comunque molto belle e lo sarebbero sicuramente anche senza alcun ritocchino. Ma, come risponderanno a tali parole? Decideranno di confermare i ritocchini fatti negli anni per poter apparire più belle oppure decideranno di negare tutto quanto? Non ci rimane che attendere.