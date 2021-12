Antonella Clerici senza mezzi termini: “Io sono molto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è alla guida di “E’ sempre mezzogiorno”, la trasmissione che ha segnato il suo ritorno in tv dopo che per alcuni anni aveva deciso di lasciare il lavoro e dedicarsi solo alla sua famiglia. Tale decisone era concisa con la morte del suo carissimo amico fraterno, Fabrizio Frizzi che le aveva posto davanti le priorità che per lei, in quel momento erano la sua bambina Maelle e il suo compagno Vittorio Garrone. Poi, però, con il passare degli anni Maelle è cresciuta e lei ha iniziato a sentire di nuovo e forte il richiamo della tv e così è ritornata in tv nella fascia del giorno che più le si confà, quella del mezzogiorno con un programma di cucina e, da qualche settimana il venerdì sera anche al timone di The senior voice, la trasmissione che sta riscuotendo un successo strepitoso e che quest’anno è alla sua seconda edizione.

Antonella Clerici senza mezzi termini: “Sono felice, non potrei chiedere di più”

Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più dove ha raccontato in quale momento della sua vita si trova e ha detto: “Non potrei chiedere di più in questo momento”.

E poi ha aggiunto: “Sono riuscita a trovare la mia serenità e il mio equilibrio. Sono felice, è un bel momento, non potrei chiedere di più”. E poi, ancora: “Non è stato facile arrivare fino a qui”.

Poi ha svelato che in passato, per lei il lavoro era tutto e ha detto: “Troppo a lungo in passato ho dato priorità alla professione … In passato per tanti, troppi anni ho dato priorità al lavoro, prendendo mille impegni e rinunciando a godermi appieno la mia vita lontano dalle telecamere”.

Poi è morto, all’età di 60 anni, Fabrizio Frizzi e la Clerici ha detto: “Io penso a Fabrizio Frizzi: avrei voluto condividere con lui la crescita delle nostre bambine. Lo faccio con sua moglie Carlotta…”. Antonella Clerici ha una figlia Maelle che oggi ha 12 anni e che ha avuto da una relazione con Eddy Martens mentre la figlia di Fabrizio Frizzi, Stella ha 8 anni.

Antonella Clerici parla della sua vita privata e dei progetti che ha insieme al suo compagno Vittorio Garrone

Antonella Clerici ha poi parlato della sua vita privata e dei progetti che ha insieme al suo compagno Vittorio Garrone e, a proposito dell’eventualità di sposarsi, ha detto: “Ci stiamo pensando, mi piace l’idea”.