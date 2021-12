Gf vip, Alex Belli confessa l’amore per Soleil e lei in diretta …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che i colpi di scena non siano mancati. Alex Belli, il quale in queste settimane è stato protagonista assoluto, sembra aver ammesso ancora una volta di essere innamorato di Soleil Sorge. Ad un certo punto però, sarebbe accaduto qualcosa di incredibile. L’influencer avrebbe dato un bel due di picche in faccia ad Alex, proprio in diretta tv. Ma cosa è accaduto? Cerchiamo di fare maggiore chiarezza.

Grande fratello vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge sempre più uniti

Il noto attore di Centro vetrine sarebbe stato protagonista ancora una volta della puntata del Grande fratello vip andata in onda nella serata di ieri. Ad un certo punto, la gieffina interpellata dal conduttore Alfonso Signorini avrebbe confermato che il famoso bacio che i due si sono scambiati al termine della Turandot era assolutamente vero. Soleil ha anche aggiunto di essere certa del fatto che se non ci fossero state le telecamere, il loro rapporto sarebbe stato uguale.

La confessione di Alex, i sentimenti nei confronti della gieffina

Proprio nei giorni scorsi, i due hanno spesso litigato e nello specifico Soleil è stata piuttosto dura nei confronti di Alex, perchè a suo dire sarebbe “andato in protezione”.“Perché fare quel bacio se poi c’è da proteggersi? Perché vai avanti e poi ti trattieni?”. Queste le domande che la Sorge si sarebbe posta in questi giorni che effettivamente è apparsa parecchio dubbiosa.“Stavo maturando qualcosa che entrava dentro nel cuore”. Ed ancora, nel corso della puntata di ieri, Alex sarebbe rimasto da solo nella stanza SuperLed e li si sarebbe lasciato andare a qualche confessione.“Chi dice che non si possono amare due persone contemporaneamente”, avrebbe detto Alex il quale ha anche aggiunto di voler ben capire i suoi sentimenti. L’attore sa bene che fuori ha una moglie, ma non vorrebbe nemmeno rinunciare a Soleil, così con questo rapporto che hanno attualmente. Parole quelle di Alex che sono risultate incomprensibili a gran parte del pubblico che sembra sia rimasto parecchio stupito da ciò che sta accadendo in casa.

Soleil fa un passo indietro e parla dei sentimenti per l’uomo che l’aspetta fuori dalla casa

Attenzione però, perchè Soleil ad un certo punto senza aver fatto un passo indietro.“Mi ha spiazzato nel momento in cui ha fatto quella dichiarazione. Da donna, nel bene e nel male già sapevo. Ho cercato di vedere la realtà delle cose. Io certo che lo amo, come essere umano. Mi prendo le mie piene responsabilità. Ma non c’è rischio. So i sentimenti che provo per la persona che ho fuori. Per me l’amore è quello, l’idea di costruire qualcosa con lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto”. Queste le parole di Soleil.