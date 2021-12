The Voice senior, Loredana Bertè una furia contro Gigi D’Alessio “Sei un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, The voice senior ha regalato un’altra bella pagina di televisione. Antonella Clerici, al timone, era super gasata e felice di condurre anche quest’anno la trasmissione che l’anno scorso le ha regalato delle grandissime soddisfazioni perché è così piena di vita e di gioia.

Poi c’è stato anche un momento tra Loredana Bertè e Gigi D’Alessio di finta lite con uno scambio di battute al veleno in simpatia che ha fatto molto divertire. Vediamo cosa è accaduto.

Loredana Bertè a Gigi D’Alessio: “Sei un parac**o”

Quando si è presentata sul palco Cosetta Gigli, di 61 anni di Lucca, professoressa che insegna alle scuole medie, tutti e quattro i giudici hanno capito che era molto brava perchè la donna si è esibita con l’Operetta.

La prima che ha schiacciato il bottone rosso è stata Orietta Berti, poi Clementino e da ultima Loredana Bertè. Invece, Gigi D’Alessio, sorprendendo un po’ tutti, non si è girato ed è stato rimproverato dalla Bertè. Ma lui ha spiegato che non si è girato perché, avendo schiacciato il bottone Orietta Berti, voleva lasciare a lei la cantante, per galanteria. Loredana Bertè non gli ha creduto e gli ha detto: “Ma chi ci crede?” e D’Alessio, per tutta risposta: “Non ci credi? Secondo te, io sono sordo?“. e la Bertè senza peli sulla lingua: “No, sei un par..ulo”. In studio tutti sono scoppiati a ridere e D’Alessio ha detto: “Siete malpensanti, tutti”, un po’ serio un po’ scherzando.

Cosetta ha poi scelto Orietta Berti, in qualche modo avvalorando ciò che aveva sostenuto Gigi D’Alessio.

In puntata anche il padre di Laura Pausini e Franco Tortora

Ieri la puntata è stata ricca di personaggi forti tra cui, Fabrizio Pausini, il padre di Laura e Franco Tortora un cantante abbastanza famoso degli anni 70 e 80.

Fabrizio Pausini, 76enne ha cantato, Io Tra Di Voi di Charles Aznavour ed è piaciuto tantissimo e, quando i giurati hanno anche scoperto che si trattava del padre di Laura Pausini, l’entusiasmo è arrivato alle stelle. Lui ha poi scelto Gigi D’Alesssio.

L’altro cantante che ha suscitato molto stupore è stato Franco Tortora che, alla fine, farà squadra con Orietta Berti.

Franco Tortora, ha avuto abbastanza successo negli anni Settanta e Ottanta e anche lui è entrato nel team della Berti.