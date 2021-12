Amici, Francesca Tocca scoppia a piangere a la De Filippi le dice: “era importante che …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Amici di Maria De Filippi sta regalando, come ogni anno, grandi emozioni e quest’anno a creare ancora più intrighi e divertimento è la new entry di alcuni volti molto noti al grande pubblico come Raimondo Todaro che, tra l’altro, si è ormai riappacificato con la moglie, la ballerina Francesca Tocca anche lei ad Amici. Ed è stata proprio Francesca Tocca ad emozionarsi in puntata a tal punto da scoppiare a piangere. Vediamo cosa è accaduto.

Francesca Tocca scoppia a piangere e Maria De Filippi la consola

Francesca Tocca nella puntata di ieri, 3 dicembre ha fatto una lezione, insieme a Giulia Pauselli a una delle allieve cantanti, Aisha. Si trattava di una lezione di staging, durante la quale i ballerini professionisti insegnano agli allievi come essere disinvolti sul palco.

Aisha, nonostante sia bravissima, è molto insicura e questa suo aspetto del carattere lo ha esternato senza peli sulla lingua.

Maria De Filippi si è dimostrata prontissima ad affiancare Aisha nel provare a superare questa sua innata insicurezza e le ha detto, collegandosi con l’aula di togliersi la felpa e di ballare.

Ma Aisha non ha voluto togliere la felpa perché solo con un top non si sentiva a proprio agio e allora è intervenuta Francesca Tocca che le ha detto che nessuno l’avrebbe giudicata.

Aisha ha ballato ma, ancora una volta, sono emerse le sue insicurezze e la Tocca ha insistito per farle togliere la felpa ma, poichè Aisha si è incaponita per il no, la Tocca le ha detto: “Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell’ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare”.

E così Francesca Tocca ha rivelato che anche lei è una persona molto insicura.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha detto ad Aisha di Francesca: “La vedi e dici mamma mia quanto è bella, fisico perfetto. Però Francesca ha avuto le stesse insicurezze che hai avuto tu”.

A quel punto Francesca Tocca si è commossa fino alle lacrime e si è girata di spalle alle telecamere.

Poi asciugatesi le lacrime è ritornata a favore di telecamera.

Maria De Filippi consola Francesca Tocca

Maria, che si è accorta delle lacrime della Tocca, le ha chiesto se andasse tutto bene per poi aggiungere: “Era importante che lei capisse che non appartiene solo a lei”.