Storie Italiane, Eleonora Daniele strappa il telefono a Mariotto e risponde lei: “Siamo in diretta!”

Eleonora Daniele, alla guida di Storie italiane regala sempre delle mattinate molto piacevoli. Il pubblico la ama, la segue e non si perde un appuntamento del suo programma. Eleonora Daniele, che da poco è diventata mamma della dolcissima Carlotta, all’interno di Storie italiane, dedica una parte del programma a Ballando con le stelle e ospite da lei c’è sempre Guillermo Mariotto.

Accade spesso che mentre Mariotto è in diretta gli squilla il telefono e la Daniele, più volte, lo ha invitato a spegnerlo. Ma vediamo ieri in puntata cosa è accaduto.

Squillo il telefono di Guillermo Mariotto e Eleonora Daniele risponde: “Siamo in diretta!”

Ieri, nella puntata di venerdì 3 dicembre, a Storie Italiane c’era ospite Guillermo Mariotto per parlare di Ballando con le stelle.

Come spesso accade, anche ieri il telefono dello stilista ha squillato in trasmissione e Eleonora Daniele gli ha detto: “Spegnilo!”

Stava parlando Mietta che era collegata da casa e ad un certo punto il cellulare di Mariotto ha iniziato a squillare. Eleonora Daniele si è scusata con Mietta e ha ripreso Mariotto che non è nuovo a comportamenti di questo tipo e gli ha detto: “Lo vuoi spegnere questo telefono?!”.

Mariotto è scoppiato a ridere e, come giustificazione, ha detto: “E’ una telefonata di lavoro” ma a quel punto, Eleonora Daniele si è alzata dalla sua poltrona, è andata verso di lui e gli ha tolto il cellulare e poi ha risposto alla chiamata dicendo: “Scusi ma siamo in onda!”

A quel punto, Mariotto ha provata a dirle: “Dammelo! Rispondo io” ma Eleonora Daniele ha continuato a parlare con il cellulare di Mariotto e ha detto: “Chiedo scusa, siamo in onda. Ci si sente più tardi!”.

E poi la Daniele al pubblico ha detto: “Era un certo Ambrogio, lo richiameremo dopo” e tutti in studio sono scoppiati a ridere.

Eleonora Daniele ospita la giornalista vittima di molestie, Greta Beccaglia

Qualche puntata fa, ospite da Eleonora Daniele a Storie italiane è andata la giornalista vittima di molestie che ha raccontato: “E’ stato diffuso quel mini video dove si vede un solo tifoso, ma in realtà in tanti mi hanno offesa. Altri mi sono venuti addosso sfiorandomi le parti intime. Ho avuto paura più che di quei tifosi, di tutte le altre persone che erano attorno e non hanno fatto nulla. Mi sono chiesta come è possibile”.

E poi la giornalista nei confronti del conduttore Giorgio Micheletti ha detto: “Lui è stato il primo a credere in me. Purtroppo, sono stati resi virali soltanto alcuni secondi, ma dopo il mio collega mi ha difesa. Ha cercato di tranquillizzarmi perché mi conosce”. Ma Eleonora Daniele non era affatto dello stesso parere e ha detto: “Io invece non giustifico nulla. Dobbiamo smetterla. Cambiamo mentalità, perché a telecamere spente succede ben altro e non si può sorvolare. Il conduttore avrebbe dovuto dire ben altro”.