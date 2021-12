The Voice Senior, Antonella Clerici senza mezzi termini: “Non dite che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di The voice senior, il programma di Antonella Clerici che ha in giuria quattro famosissimi e amatissimi cantanti italiani: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino.

Antonella Clerici è carichissima perché ama profondamente questo programma che l’anno scorso, nella sua prima edizione, le ha dato tantissime soddisfazioni che spera di riottenere anche quest’anno.

Ieri, a inizio di trasmissione, con il suo sorriso sempre così luminoso, Antonella ha detto: “Prevedo scintille”.

Antonella Clerici si siede al posto dei coach e dice: “Non dite ai coach che l’ho fatto”

Ieri Antonella Clerici, in apertura di trasmissione ha presentato la seconda puntata del programma e ha detto: “Stasera prevedo scintille” e poi, serena ed estremamente felice, ha aggiunto “Seconda puntata della seconda stagione di The Voice Senior!”.

La prima apparizione l’ha vista seduta su una delle quattro poltrone destinate ai coach e poi ha iniziato a parlare di come erano formate le squadre dopo la prima puntata, infine, prima di lasciare la poltrona, ha schiacciato il pulsante rosso, si è girata verso il palco e, a quel punto, prendendo in giro la giuria ha detto: “non dite ai coach che l’ho fatto”. E così è iniziata la prima puntata di The voice senior.

Antonella Clerici è molto orgogliosa di questo suo programma perchè ospita persone che non hanno un secondo fine rispetto solo a quello di esibirsi, per una volta nella loro vita, su un palcoscenico senza aspettarsi nulla per il futuro considerata l’età avanzata che hanno tutti i concorrenti. Infatti, è stata la stessa Clerici che ha detto: “Alcuni dei nostri concorrenti hanno davvero atteso una vita per potersi esibire davanti ad un pubblico così importante” e poi ha anche aggiunto che: “Alcuni invece ci hanno provato ma non ce l’hanno fatta”.

Antonella Clerici ha festeggiato le 250 puntate di “E’sempre mezzogiorno”

Ieri mattina, invece, Antonella Clerici ha festeggiato le 250 puntate di E’ sempre mezzogiorno e allora, entrando negli studi, ha detto: “Che mezzogiorno! Sono 250 volte che canto la sigla ed entro qui in questo bellissimo studio perché oggi festeggiamo la puntata numero duecentocinquanta, un bellissimo traguardo. Vogliamo festeggiare alla grande, ogni gioco che faremo il montepremi sarà di 1000 Euro di buoni spesa in ogni minigioco”.

E poi dando anche l’appuntamento per la serata ha detto: “Mi raccomando eh, duecentocinquanta puntate di E’ sempre mezzogiorno e stasera seconda puntata di The Voice Senior”.