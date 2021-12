X Factor 2021, lite furiosa tra Manuel Agnelli ed Emma Marrone, lui: “Un fallimento …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è svolta nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre 2021, la semifinale di X Factor 2021 e quanto accaduto durante tale puntata ha fatto molto discutere e soprattutto ha provocato la rabbia di Manuel Agnelli che ha addirittura litigato con Emma Marrone. Ma esattamente, per quale motivo?

Polemiche e discussioni durante la semifinale di X Factor 2021

La semifinale di X Factor 2021 non è stata molto tranquilla ma al contrario durante tale appuntamento si sono verificati momenti di forte tensione. Tutto sembrerebbe avere avuto inizio in seguito all’eliminazione di Erio che ha perso al ballottaggio contro Baltimora. Quanto accaduto non è assolutamente piaciuto a Manuel Agnelli che non ha avuto alcun timore di esprimere il suo pensiero finendo addirittura per discutere con Emma Marrone presente nel programma come giudice insieme allo stesso Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton.

La rabbia di Manuel Agnelli

“E’ stato un fallimento per me, la trasmissione e tutto il tavolo in particolare. Era una sensibilità che andava protetta”, queste le parole con cui Manuel Agnelli ha iniziato il suo intervento sottolineando che Erio è una persona introversa e proprio questo non ha funzionato in televisione. Il giudice ha proseguito affermando di non voler fare alcun confronto con Baltimora che meritava di andare in finale ma ha precisato di volersi concentrare proprio sul personaggio Erio. È stato a questo punto che è intervenuto Mika affermando “Ho preso una decisione cosciente e non sono d’accordo con il fallimento” mentre invece Emma Marrone ha voluto ricordare a Manuel di aver eliminato lui stesso Erio al ballottaggio con i Mutonia.

La risposta del noto giudice del talent show

Manuel Agnelli ha continuato il suo intervento rivolgendo addirittura delle accuse ai suoi compagni di viaggio ovvero Mika, Emma ed Hell Raton. “La tv lo ha espulso come un brufolo come sempre succede , mi aspettavo che il tavolo lo riconoscesse e lo difendesse al di là della gara”, queste di preciso le parole espresse da Agnelli che hanno fatto molto arrabbiare Emma Marrone. La famosa cantante, che come molti già sapranno non ha alcun timore di esprimere il suo pensiero, ha risposto “Il primo a doverlo proteggere dovevi essere tu. In quarta puntata hai fatto il suo nome e ora non ti appellare a noi. Io le sue scelte coraggiose le ho esaltate e l’ho protetto”. Parole alle quali Manuel ha risposto dicendo alla cantante di non essere lei la protagonista dei suoi pensieri. Ed è stato a questo punto che la vincitrice di Amici gli avrebbe dato del maleducato.