Amici, Fedez lascia tutti a bocca aperta: “Andrò ad Amici a cantare e a ballare …”

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più seguite sui social dove possono contare milioni di followers. Proprio il noto rapper nelle scorse ore si è lasciato andare rivelando una particolare indiscrezione su uno dei programmi più seguiti della televisione ovvero Amici di Maria De Filippi. Poco dopo però è tornato a parlare di quanto detto in precedenza affermando di aver commesso forse uno sbaglio. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Fedez annuncia il suo arrivo in televisione

Fedez è un giovane artista molto attivo sui social dove ogni giorno intrattiene milioni di persone. Il noto rapper è solito condividere su Instagram diverse Stories nelle quali racconta ai suoi follower la sua giornata. E nello specifico i momenti di tenerezza e di divertimento con i figli Leone e Vittoria e con la moglie Chiara Ferragni. Ma non solo, tramite social è solito informare spesso i follower anche dei suoi progetti lavorativi. Ed è proprio quello che ha fatto nelle scorse ore quando attraverso una serie di Instagram Stories ha annunciato il suo arrivo in televisione e nello specifico all’interno di una delle trasmissioni più seguite di Mediaset ovvero Amici di Maria De Filippi.

L’indiscrezione su Amici di Maria De Filippi

“Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell’idea’. Ma cinque minuti dopo dite, ‘Ho detto una cag***’. Però ormai vi siete imbarcati e dovete fare quella cosa?”. Sono state nello specifico le parole espresse da Fedez il quale poi facendo riferimento proprio alla puntata in cui dovrà essere ospite ad Amici ha rivelato “La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini giovani. Me la insegneranno e la ballerò mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una figura di m…”.

L’intervento di Chiara Ferragni e il passo indietro di Fedez

Ma non è finita qui, il rapper ha poi continuato pubblicando un’altra storia su Instagram nella quale ha fatto un piccolo passo indietro rivelando che la moglie lo avrebbe fatto riflettere su quanto detto in precedenza. “Piccolo dubbio, quella cosa di Amici non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie. Quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dire”, queste di preciso le sue parole per cui non ci rimane che attendere come il talent di Canale 5 deciderà di intervenire sulla questione.