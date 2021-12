Pomeriggio 5, Barbara D’Urso senza freni “Nel mio programma la strategia è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva la quale pare che in queste ultime ore, sembra abbia commesso uno scivolone che ha davvero dell’incredibile. Il tutto è accaduto nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque, l’unico programma che le è rimasto in questo anno 2021/2022. “E’ la strategia del mio programma”, queste le parole dichiarate ad un certo punto da Barbara D’Urso nel corso del programma Ma a cosa si riferiva esattamente?

Pomeriggio 5, il programma della D’Urso quest’anno non decolla

Pomeriggio 5 è il programma che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso. Sembrerebbe che quest’anno il programma non stia avendo il successo degli altri anni e gli ascolti sono sempre più bassi. Insomma, nonostante l’azienda avesse cercato di modificare il format originario trasformandolo in una sorta di programma di approfondimento di casi di cronaca e attualità, i risultati ottenuti non sono quelli sperati. Forse questa versione non ha convinto i telespettatori. Lo testimonia il fatto che puntata dopo puntata gli ascolti rimangono sempre molto bassi e La vita in diretta sembra battere sempre il programma di Barbara D’Urso, pomeriggio dopo pomeriggio.

Brutto scivolone della conduttrice nel corso dell’ultima puntata

Ad ogni modo, proprio nel corso dell’ultima puntata la conduttrice sembra essere stata protagonista di un inaspettato scivolone che non è di certo passato inosservato. Questo è accaduto nella giornata di ieri, quando Barbara ha portato avanti una nuova puntata di Pomeriggio Cinque ricca come sempre di tanti casi e temi da affrontare. È stato nel passaggio tra il primo blocco della trasmissione ed il secondo che la conduttrice si è lasciata andare a questo scivolone. Nello specifico questo pare che sia avvenuto proprio quando Barbara stava intervistando una infermiera che ha smascherato un no vax il quale pare fosse pronto a chiedere il green pass in modo davvero clamoroso.

Barbara blocca il racconto della conduttrice per dare spazio a Flavia Vento, i telespettatori non gradiscono

Ad ogni modo, mentre l’infermiera stava raccontando quanto accaduto Barbara D’Urso avrebbe interrotto il racconto dicendo “Scusami, ma io devo andare veloce. È questa la strategia della trasmissione“. Sembra che dopo aver interrotto quindi il racconto, Barbara sia tornata a parlare della truffa ai danni di Flavia Vento. Insomma, in molti non sembra abbiano visto di buon occhio questo modo di fare della D’Urso che ha così liquidato l’infermiera per dare spazio ad un tema di attualità, ma non di una grande importanza come il precedente.