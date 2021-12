Storie Italiane, Sabrina Salerno fuori di sè “Io invito chi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Salerno la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana, la quale in questo ultimo periodo è stata protagonista assoluta di Rai 1 perché concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. All’interno del programma di Milly Carlucci sembra che stia avendo un ottimo successo. Ad ogni modo, in questi giorni è stata ospite a Storie italiane ovvero il programma che va in onda su Raiuno e che è condotto da Eleonora Daniele. Quest’ultima nel corso di una puntata del suo programma ha voluto dedicare uno spazio proprio a Ballando con le stelle. In studio è così intervenuta proprio lei, l’icona della musica pop del nostro paese insieme a Samuel Peron che è il ballerino con cui balla in coppia all’interno del programma del sabato sera. Sabrina avrebbe parlato così di questa sua esperienza all’interno del programma. Poi ad un certo punto si sarebbe lasciata andare ad una dichiarazione piuttosto dura. Ma di cosa si tratta?

Sabrina Salerno ospite a Storie Italiane

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Sabrina Salerno è stata ospite nello studio di Storie italiane, ovvero il programma condotto da Eleonora Daniele. Sembra che ad un certo punto la showgirl abbia avuto un vero e proprio sfogo raccontando la storia della sorella Emanuela. Non tutti forse sanno che quest’ultima non è stata riconosciuta dal padre, ma che poi negli anni in qualche modo è riuscita ad avere comunque con lei un rapporto. Sembra che abbia voluto dedicare proprio alla sorella una canzone durante Ballando con le stelle e di questo ne ha parlato proprio a Storie italiane.

Il ringraziamento della showgirl a Milly Carlucci e al suo programma

La showgirl avrebbe anche confessato che grazie a Milly Carlucci e al suo programma, è riuscita in qualche modo a sbilanciarsi e ad aprirsi raccontando anche parte della sua vita privata. «Mi è venuto facile perché mi sono sentita in famiglia. È stato faticoso da un lato ma molto bello dall’altro». Questo ancora quanto dichiarato dalla nota showgirl. Ad un certo punto però, pare che Sabrina sia stata criticata proprio per il suo modo di danzare.

Sabrina criticata da una ballerina, la showgirl sbotta in diretta

Le critiche sarebbero arrivate da parte di una ballerina che si trovava all’interno dello studio della Daniele come ospite. Nello specifico, quest’ultimo avrebbe rimproverato a Sabrina il fatto di essere troppo rigida ed anche poco armonica. È stato però a quel punto che Sabrina Salerno avrebbe reagito e sarebbe addirittura sbottata in diretta TV. «In ambito tv ci sono simpatie, ed è naturale ed è umano, ma invito certe persone prima di parlare a guardare i balletti, io sono convinta che certe cose non sono state guardate con una certa attenzione. Io all’inizio ero molto rigida, lo ammetto, ma abbiamo fatto un grande percorso con Samuel. Se uno mi parla solo dell’ultima esibizione senza vedere le altre performance io dico solo di guardare le altre puntate».