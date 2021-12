Ballando, lite violenta tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, la Smith: “Non ti permettere di … “

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di “Ballando con le Stelle” che è stata particolarmente bella per il momento dedicato ad un racconto, trasformato in ballo, della vita di ognuno dei protagonisti.

Le coppie hanno dimostrato di poter trasformare in danza i momenti più toccanti della vita di ognuno di noi e il risultato è stato da pelle d’oca per tutti. I giurati erano senza parole, emozionati e estasiati dalla bellezza dell’arte e dalla sensibilità dei racconti. Più volte hanno ringraziato Milly Carlucci per l’idea che aveva avuto che ha portato sia un’ondata di novità al programma che una carica emozionale maggiore del solito.

Selvaggia Lucarelli litiga con Carolyn Smith

Ieri sera, oltre ai momenti bellissimi, c’è stato anche un momento di tensione in studio quando Selvaggia Lucarelli ha litigato con Carolyn Smith.

Vediamo cosa è accaduto.

Dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Carolyn Smith ha dato un giudizio molto positivo definendo “geniale” la loro performance.

Dopo che la Smith ha esternato il suo parere, Selvaggia è rimasta in silenzio ad aspettare il suo turno e poi ha detto, quando Milly Carlucci le ha dato la parola: “Se questo è geniale, allora dobbiamo riconsiderare il concetto di genialità”.

Ma Carolyn non ha preso bene questa contestazione che le ha mosso la Lucarelli e ha controbattuto così: “Ognuno ha il suo modo di pensare, ma non criticare quello che dico io perché questa è la mia opinione”.

E poi, fuori di sé, ha aggiunto: “Ho 56 anni di ballo alle spalle. Qui qualcuno non sa cosa significa ballare. Io mi tengo la mia opinione e tu ti tieni la tua”. Ma la Lucarelli non si è fatta affatto intimidire da tale presa di posizione e ha detto: “Io posso andare contro la tua opinione, sono qui da sei anni, non possiamo dire che sono un soprammobile, altrimenti mi limiterei a dire che hanno bei vestiti” e la Smith: “Io invece faccio danza da 56 anni”. E poi la Smith ha chiesto alla Carlucci di intervenire: “Milly, gentilmente… Io non dico mai niente. Cerco di non contraddire gli altri. Ma io penso che è geniale perché so che cosa significa farlo”.

La Carlucci ha così preso la parola e ha provato a spiegare quanto i due ruoli, quello della Smith e quello della Lucarelli siano diversi.

L’intervento di Andrea Iannone

Andrea Iannone, che era fermo ad ascoltare i giudizi sulla sua esibizione, è poi voluto intervenire e ha detto: “Io non me la prendo” e poi ha invitato la Smith a permettere alla Lucarelli di dire la sua visto che viene sempre massacrata da tutti.

Terminato lo scontro, la tensione è rimasta molto alta tra le due donne tanto che se la Lucarelli ha provato a riappacificarsi, la Smith è rimasta gelida nei suoi confronti.