Grande fratello vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nella bufera “Hanno sempre …”

Non c’è proprio pace quest’anno per le due opinioniste del Grande fratello vip. Stiamo parlando di Adriana Volpe e di Sonia Bruganelli. Le due all’inizio di questa avventura all’interno della casa più spiata d’Italia sembra che non abbiano avuto vita facile. Entrambe sono state protagoniste infatti di una lite piuttosto accesa, nata sui social e continuata poi in puntata. Ad ogni modo, sembrava che le cose andassero per il meglio poi, ma improvvisamente poi le cose sarebbero ulteriormente precipitate. Nel corso di una delle ultime puntate le due sono finite nuovamente per litigare. Adesso, invece, Adriana e Sonia sarebbero finite al centro della polemica ma questa volta per delle dichiarazioni rilasciate da un’ex gieffina. Stiamo parlando di Jo Squillo. Ma cosa ha dichiarato la cantante?

Jo Squillo, l’intervista pungente sul Gf VIp 6

E’ uscita dalla casa più spiata d’Italia da diverse settimane ma solo adesso ha rilasciato un’intervista piuttosto pungente, a Superguidatv. Sembra che la cantante ed ex gieffina abbia voluto fare un bilancio di quella che è stata la sua esperienza all’interno della casa. Jo ha commentato anche quello che sta accadendo in questi giorni ed infine ha voluto esprimere il suo pensiero sul ruolo delle opinioniste ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Il commento velenoso su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

“Sinceramente non sanno ricoprire il loro ruolo. Me le aspettavo più leali con il gioco e guarda hanno sempre salvato quelli che non dovevano essere salvati rendendo immuni coloro che noi dentro la casa avremmo voluto tutti votare. Hanno sempre indirizzato un po’ il gioco là dove c’erano degli interessi. Questi cambi poi di atteggiamento, delle scuse così immotivate“. Queste le parole della cantante, che è stata piuttosto pungente nei confronti delle due opinioniste. Ma Jo non si è limitata di certo a questo e sembra che ci sia andata giù in modo piuttosto pesante.

L’affondo dell’ex gieffina, come reagiranno le due opinioniste?

“Non mi sono particolarmente piaciute un po’ entrambe in generale. Questo gioco è stato pilotato in modo non vero, non autentico, soprattutto sentendo anche gli umori della casa. Su diverse tematiche importanti le ho trovate fuorvianti e non comprensive della profondità della questione“. Ecco le parole ancora aggiunte dall’ex concorrente del Gf Vip. Poi sembra che l’ex gieffina abbia voluto anche commentare il fatto che il programma è stato prolungato ancora una volta. “Io forse avrei lasciato il gioco. […] Qualsiasi cosa sarebbe successa sono grata alla vita. Certe dinamiche hanno sicuramente impedito che io avessi potuto esprimermi meglio come artista”.