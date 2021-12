Ballando, Selvaggia Lucarelli gelida con Morgan e poi alle votazioni …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle e di certo non sono mancati i momenti entusiasmanti ed i colpi di scena. Uno dei momenti più attesi è stato sicuramente quello relativo all’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli. I due hanno ballato sulle note di Volare e sembra che abbiano cercato in qualche modo di stupire i giurati del programma con il cha cha. Al termine della loro esibizione, però, i commenti dei giudici non sono stati quelli che entrambi si immaginavano. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Ballando con le stelle, Morgan e Alessandra Tripoli ballano il cha cha

Come abbiamo avuto modo di anticipare, nel corso della serata di ieri Morgan e la sua maestra di ballo hanno tentato di sorprendere i giurati ballando un cha cha sulle note di Volare. Una volta finita l’esibizione sembra che ad esprimersi in primis è stata la presidentessa di giuria, ovvero Carolyne Smith. Quest’ultima avrebbe sottolineato il fatto che quello scelto da Morgan era sicuramente un ballo molto difficile.

L’esibizione di Morgan stupisce la giuria, ecco le parole della Smith

“L’uomo deve guidare la dama, ma l’uomo deve guidare, ricordiamocelo sempre”. Queste le parole della Smith, alla quale il cantante ha immediatamente risposto dicendo: “E’ bravo ballerino, che io non sono, è quello che guida anche se non si vede”. A quel punto sarebbe intervenuto Canino dicendo “Ho la sensazione che tu voglia vincere”. Immediata anche in questo caso la risposta di Morgan il quale ha dichiarato “Io amo Modugno, patrimonio della nostra nazione. Non vedevo l’ora di farla“. Contrariato invece Zazzaroni, il quale nonostante abbia dato un buon voto, ovvero 8 ha dichiarato “Non mi hai fatto impazzire ma mi è piaciuto”.

I voti della giuria, i messaggi da parte dei fan

Voto molto alto da parte di Mariotto, il quale augurando Buon Natale a Morgan gli ha dato comunque 9. La Presidentessa della giuria invece congeda la coppia con un 8 e Selvaggia Lucarelli, soltanto un 7. Che Morgan e Alessandra abbiano davvero intenzione di vincere? Vedremo cosa prepareranno per la prossima settimana. Intanto, di loro possiamo di certo dire che sono una delle coppie più amate di questa edizione di Ballando, anche se per soprattutto Morgan nelle scorse settimane sembra aver diviso il pubblico.“Hai preso il programma e ne hai fatto un’opera d’arte. Quando arrivi tu, gira tutto intorno a te, si spengono le luci sui giudici e conduttori”. Questo uno dei messaggi apparsi su Instagram e indirizzato proprio a Morgan.