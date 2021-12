Anna Munafò, l’ex tronista dice di Tomaso Trussardi: “mi ha gelato il sangue perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti i più fedeli appassionati di Uomini e Donne si ricorderanno sicuramente di Anna Munafò. La giovane siciliana ha partecipato al noto programma Mediaset nel 2014 ma ormai da qualche anno ha lasciato il mondo dello spettacolo. Nonostante ciò oggi si trova al centro dell’attenzione mediatica per via delle dichiarazioni fatte sul marito di una delle più note donne dello spettacolo ovvero Michelle Hunziker. Ma, quali sono state esattamente le sue parole su Tomaso Trussardi?

L’intervista di Anna Munafò a Fanpage

Era il 2014 quando Anna Munafò intratteneva il pubblico di Canale 5 come tronista nel noto programma condotto da Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. Programma all’interno del quale conobbe Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi senza però riuscire a trovare la sua anima gemella. Oggi è un’imprenditrice oltre che mamma e moglie e da qualche anno ha lasciato il mondo dello spettacolo. Alcuni mesi fa però l’ex tronista ha rilasciato a Fanpage un’intervista nel corso della quale ha fatto delle particolari rivelazioni. La donna nello specifico ha raccontato di essere stata vittima di body shaming dopo la nascita del figlio e a proposito di un possibile ritorno in tv all’interno di reality show ecco che l’ex tronista avrebbe rivelato che parteciperebbe volentieri, tra i tanti, all’Isola dei Famosi.

La rivelazione dell’ex tronista sul marito di Michelle Hunziker

Proprio un anno prima che la Munafò partecipasse a Uomini e Donne e che la Hunziker sposasse Tomaso Trussardi l’ex tronista scrisse una lettera al suo ex nella speranza di riuscire a liberarsi di un peso. E soprattutto per mettere bene in chiaro quanto accaduto. Una lettera pubblicata su DiPiù ma anche online su Fanpage. La conoscenza tra la Munafò e Tomaso Trussardi sarebbe avvenuta nel 2005 e quindi nel periodo in cui la giovane siciliana ha partecipato a Miss Italia. In seguito alla conquista della Fascia di Miss Miluna sarebbe arrivata, da parte di Trussardi, una telefonata alla società che si occupava del concorso. Il giovane avrebbe chiesto di avere tra le sue modelle proprio la Munafò ma quando i due si incontrarono a Milano ecco che la ragazza scoprì che in realtà si era trattato di un modo per incontrarla e avere il suo numero di telefono. A tal proposito l’ex tronista aveva scritto nella lettera “Mi si gelò il sangue”. La cosa la fece molto arrabbiare ma nonostante tutto Tomaso Trussardi avrebbe poi continuato a corteggiarla.

La fine della loro storia

Tra i due poi sarebbe iniziata una frequentazione durata per circa 1 anno ma ad un certo punto sembrerebbe essere stato proprio l’uomo ad interrompere la loro relazione. E secondo quanto dichiarato dall’ex tronista lo fece senza fornire alcuna motivazione. Oggi entrambi sono sposati e genitori, la Munafò di un bambino e Trussardi di due bambine.