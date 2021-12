Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli gela Sabrina Salerno: “Io sono più …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di ieri, sabato 4 dicembre 2021, una nuova puntata di Ballando con le stelle. Nel corso di tale appuntamento con il famoso programma di Rai 1 non sono mancati i momenti di divertimento ma nemmeno quelli di imbarazzo. E nello specifico a provare imbarazzo è stata la famosa cantante Sabrina Salerno in seguito ad una battuta fatta da Selvaggia Lucarelli. Ma esattamente, per quale motivo? Quali parole espresse dalla nota giurata hanno imbarazzato la concorrente?

Selvaggia Lucarelli imbarazza la cantante Sabrina Salerno

Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle andata in onda nella serata di ieri Sabrina Salerno ha dimostrato ancora una volta al pubblico a casa, ma anche a coloro che erano presenti in studio, tutta la sua bravura ma soprattutto la sua sensualità. La cantante infatti è apparsa attraente e sexy senza bisogno di mostrare la sua scollatura. E a farlo notare ci ha pensato la giurata Selvaggia Lucarelli che con una semplice battuta ha messo in imbarazzo la donna.

Le parole della giurata di Ballando con le Stelle

“Questa sera sono scollata più io di te”, sono state nello specifico queste le parole con cui la giurata e opinionista Selvaggia Lucarelli ha imbarazzato la concorrente genovese. Ma non sono mancati nemmeno i complimenti per la coppia Salerno-Peron. La Lucarelli rivolgendosi alla cantante, che in queste settimane ha dimostrato di avere molto talento e di essere una bravissima ballerina, ha infatti affermato “Sei stata sicuramente la migliore dall’inizio, la più costante, vai dritta verso la finale”. E proprio a proposito della fisicità della concorrente si è espresso anche un altro giurato ovvero Guillermo Mariotto il quale ha tirato in ballo il ballerino Samuel Peron con cui la Salerno balla in coppia a Ballando con le stelle. “Ci voleva proprio una come Sabrina Salerno per risvegliarlo”, queste esattamente le parole di Mariotto.

La risposta di Sabrina Salerno sull’esperienza in tv

La cantante non ha perso l’occasione per parlare del suo percorso all’interno del famoso programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ed inoltre ha anche parlato del rapporto con Samuel Peron, suo compagno d’avventura sostenendo di provare nei suoi confronti molta fiducia. “Il rapporto tra me e Samuel è talmente cambiato che mi fido di lui, ma certamente anche di me stessa. Questo è un programma pazzesco” ha affermato la Salerno precisando inoltre “Il ballo è terapeutico e fa benissimo ballare”.