Amici, Zerbi una furia contro LDA: “Tu non sai …”

Amici sta continuando a regalare grandi emozioni ma anche a far assistere a grandi scontri sia tra i professori che tra professori ed alunni. L’ultimo scontro è avvenuto tra Rudy Zerbi e LDA e Zerbi non si è affatto risparmiato su cosa ne pensa del suo allievo. Vediamo cosa è accaduto.

Zerbi fuori di sé con LDA decide di dargli un provvedimento disciplinare

Rudy Zerbi in questi giorni è molto arrabbiato con LDA e ha deciso di infliggergli un provvedimento disciplinare. Anche Maria De Filippi è intervenuta e ha ripreso i ragazzi sia sull’ordine che manca all’interno delle casette sia per il rispetto che i ragazzi spesso mostrano di non avere gli uni nei confronti degli altri.

Rudy Zerbi si è scagliato contro LDA e l’ha ha duramente rimproverato usando parole molto forti. Rudy ha detto a LDA: “Per me questa cosa è un dolore forte che mette da parte dischi d’oro, streaming, sostenerti… Mi fa sentire umiliato. E se mi sento umiliato io non so tu come dovresti sentirti. Non stai rispettando perché te ne freghi, non ti rendi conto e non sai il rispetto di te stesso e degli altri quanto sia importante. O te ne dimentichi. Ti dico la verità, parlo per me, tu da oggi e per tutta la settimana pulisci tutta la casa per tutti, i bagni, le camere, per tutti”.

A quel punto LDA ha controbattuto: “Posso solo dire una cosa? Mi dispiace perché il caos della camera arancione, non sono cose mie… Forse devo insistere ancora di più sull’ordine… A queste persone l’ho detto più volte. Sulle valigie, sì, sono miei perché non so dove metterle…”.

Maria De Filippi fa intervenire un aspirante allievo

Maria De Filippi per provare, ancora una volta, a far capire ai ragazzi che opportunità stanno avendo ha detto loro: “Finita la puntata, ci sono stati i casting. Mi sono fermata a vederli, ho visto un ragazzo -Federico all’anagrafe – che farei entrare. Mi hanno colpito alcune cose che ha detto. Fa il postino, è il suo lavoro. Ufficialmente è il suo lavoro ma è la sua passione. Il suo lavoro è la musica che fa fin da quando era piccolo”.

E così è entrato Federico che ha detto: “Vivo a Torre Angela. Ho iniziato il lavoro di postino da un mese. Guadagno 1200 euro netti più buoni basto. Con gli straordinari guadagniamo qualcosa in più. Mi hanno messo con le macchine a consegnare i pacchi di Amazon. Con il mio primo stipendio, vorrei mettere tutti i soldi nella musica per non pesare ai miei. Con tutto quello che guadagno, ci provo. Papà ci crede molto, mamma è un po’ titubante, l’ha visto come un hobby”. .