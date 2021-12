Carolyn Smith rompe il silenzio su Selvaggia Lucarelli e le lancia una frecciata al veleno: “Io ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato scorso, durante la puntata di Ballando con le stelle, per la prima volta si sono scontrate Carolyn Smith, che riveste il ruolo di Presidente di giuria e Selvaggia Lucarelli, una dei giudici insieme a Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Non era mai accaduto prima che le due donne si scontrassero, anzi sono sempre andate molto d’accordo e anche sui social si sono sempre scambiate frasi di ammirazione e di rispetto reciproco. Ma sabato qualcosa è cambiato e dopo che la Smith ha definito “geniale” l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, la Lucarelli ha detto che, probabilmente andava rivisto il termine “geniale” e da lì è scoppiata una lite molto accesa fino a quando Carolyn Smith ha chiesto l’intervento della Carlucci che ha calmato un po’ gli animi. Ma da quel momento, se Selvaggia Lucarelli ha fatto un po’ di tentativi per riavvicinarsi a Carolyn, quest’ultima, dal canto suo, si è mostrata glaciale nei suoi confronti proprio per far capire che non intendeva mettere fine a quella discussione che l’aveva certamente ferita.

Carolyn Smith parla dello scontro con Selvaggia Lucarelli

Qualche ora fa, Carolyn Smith ha postato sui social un video nel quale ha spiegato il suo punto di vista in merito alla lite avvenuta con selvaggia Lucarelli, sabato scorso nella puntata di Ballando con le stelle

Carolyn Smith ha detto: “ Penso sia troppo eccessivo essere criticata nel mio mestiere, io difendo quello che faccio e che sono. Ho 56 anni di esperienza, 6 anni di giudice non possono cancellare il mio valore. Io non voglio liti nello studio sono lì per divertirmi e voglio bene a tutti i concorrenti ma basta con queste provocazioni.”

E poi ha continuato dicendo: “Io mi sono rivolta a Selvaggia per difendere la mia persona, e professione solo io so quello che ho fatto per arrivare dove sono oggi. Io dico rispetto per rispetto.”

Carolyn Smith lancia una frecciata al veleno a Selvaggia Lucarelli

Poi Carolyn ha voluto spiegare perché ha definito geniale la performance di Andrea Iannone e Lucrezia Lando e ha detto: “Lucrezia ha trovato un modo per far stare concentrato Andrea che ha sempre difficoltà davanti il pubblico quando entra nello studio”.

Poi, Carolyn Smith ha lanciato una frecciata a Selvaggia Lucarelli: “Ho letto tanti libri quindi sono scrittrice?”