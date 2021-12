Grande Fratello Vip 2021, Valeria Marini, lancia una frecciatina la veleno contro Alex belli e Soleil “Amori tutti organizzati…”

0 SHARES Condividi Tweet

Il Grande Fratello Vip 2021sta continuando e la fine è prevista per la primavera inoltrata anche se in parecchi stanno già lamentando stanchezza e la voglia di tornare a casa.

Alfonso Signorini, dal canto suo, tira dritto per la sua strada e continua a stuzzicare i concorrenti con sorprese e new entry che creano sempre molto scompiglio.

Valeria Marini scettica sugli amori nati al Grande Fratello Vip 2021 e dice: “amori organizzati”

Valeria Marini, parlando con Katia Ricciarelli ha detto una frase che in tanti hanno interpretato come una frecciatina ad Alex Belli e Solei che pare stiano vivendo un amore travagliato.

La Marini, che si sta facendo molto voler bene sia perchè è sempre disponibile con tutti sia perché si dedica in modo particolare a chi è più fragile o a chi sta vivendo un momento più difficile. Infatti, ad esempio, è stata molto dolce con Lulù, le ha dedicato tanto tempo per ascoltarla e farla sfogare, l’ha consigliata e poi le ha anche regalato una sua collana e il pubblico, sia quello dei social che quello che guarda da casa, la sta molto apprezzando. Valeria Marini, anche in questa occasione, ha dimostrato di essere una persona dolcissima, premurosa e generosa come si è sempre fatta conoscere.

Parlando con Katia Ricciarelli ha detto che gli amori che nascono al grande fratello vip sono tutti costruiti. Il pubblico non ha inteso se si volesse riferire ai protagonisti che recitano, alla produzione che suggerisce o a entrambi.

E a Katia Ricciarelli chi ha detto: “Tutto sommato sarebbe bello vedere sbocciare degli amori ma è un ‘Vorrei ma non posso”, Valeria Marini, ha risposto: “Oppure ‘vorrei ma è tutto organizzato”.

La madre di Valeria Marini truffata

Qualche giorno fa a Storie italiane è andata ospite in collegamento la mamma di Valeria Marini che ha raccontato la truffa che ha subito. La signora Gianna ha svelato: «Mia figlia mi ha difeso come una leonessa. Quel consulente mi ha derubata e raggirata e non avendo armi di difesa ha messo dentro questo sesso inesistente. Il truffatore sosteneva che aveva delle foto mie nuda, poi lui ha ritrattato».

E poi ha aggiunto: «Avevamo investimenti insieme … Lui non lavora, ruba alla gente scema come me, non me la perdono questa cosa. Mio figlio mi ha detto ‘Sei una donna intelligente, sapevi dentro di te che c’era qualcosa che non andava’. Non volevo sapere la verità poi finalmente qualcuno mi ha fatto vedere i finti versamenti. La mia mente si è aperta e io ho denunciato».