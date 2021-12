Uomini e Donne nella bufera, Andrea Nicole tenta di …

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Nicole è stata una tronista di Uomini e Donne e nei giorni scorsi sembra aver fatto la sua scelta. Purtroppo questa non è andata un po’ come tutti si aspettavano e dopo la sua scelta sembra che sia accaduto un po’ di tutto all’interno del programma e anche sui social network. Ma per quale motivo?

Uomini e Donne, la tronista Andrea Nicole fa la sua scelta

Nello specifico la tronista avrebbe fatto la sua scelta che è ricaduta sul corteggiatore Ciprian. In realtà però Andrea Nicole, pare abbia anche confessato di avere trascorso una notte insieme a lui lontano dal programma. Questo, sostanzialmente è quanto si può leggere dalle anticipazioni che si trovano sul web riguardo ciò che vedremo nella puntata che non è stata ancora messa in onda. Stando invece alla puntata di Uomini e Donne che è andata in onda ieri, sembra che alcuni telespettatori abbiano notato che Maria De Filippi fosse piuttosto dubbiosa e che molto probabilmente avesse capito qualcosa su Andrea Nicole ed il corteggiatore.

La tronista prende in giro tutti, ma Maria De Filippi aveva già capito tutto

Molti telespettatori hanno effettivamente notato che tra la tronista il corteggiatore ci fosse comunque una confidenza piuttosto particolare e del tutto diversa rispetto alle altre puntate. Ad accorgersi di questo sembra sia stato anche il corteggiatore Alessandro che lo ha anche sottolineato in puntata, ma la tronista avrebbe tentato di giustificarsi e avrebbe detto di non preoccupasi. È stato però a quel punto che Maria De Filippi avrebbe fatto al tronista una domanda che in qualche modo ha destato qualche dubbio ai telespettatori. Maria, rivolgendosi quindi ad Alessandro avrebbe “Le credi perché vuoi crederle o le credi?”. Alessandro nel rispondere a Maria avrebbe detto che effettivamente lui avrebbe voluto crederle, ma poi la conduttrice sarebbe andata avanti sottolineando un qualcosa che avrebbe potuto far capire altro.

La giustificazione di Andrea Nicole che non convince

Nel contempo però Andrea Nicola avrebbe continuato a dare le sue spiegazioni, facendo intendere che fossero soltanto delle visioni distorte della realtà. Ciò che non è passato inosservato, però, è stato effettivamente il comportamento di Maria la quale sembrava che in qualche modo prendesse in giro la tronista perché già a conoscenza di questa relazione nata in realtà con Ciprian. Non si sa se Maria avesse certezza di quanto accaduto già fuori dalle telecamere e dallo studio tra la tronista il corteggiatore o se avesse semplicemente intuito una certa complicità. Sta di fatto che comunque Maria De Filippi ancora una volta ha visto bene.