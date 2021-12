Raimondo Todaro senza freni su Francesca Tocca “L’errore è stato…”

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro è conosciuto da tutti per essere un noto ballerino e nello specifico un campione di ballo che attualmente è impegnato ad Amici di Maria De Filippi in veste di coach. Ad ogni modo, in questi anni la sua vita privata è stata particolarmente sotto i riflettori per via della rottura con la moglie Francesca Tocca. I due, infatti si sono lasciati un po’ di tempo fa e sembrava che tutto fosse accaduto dopo un flirt avuto dalla ballerina con un allievo della scuola di Amici. Adesso però le cose sembrano essere tornate come un tempo complice il fatto di essere impegnati nello stesso programma e dunque molto vicini. Raimondo e Francesca sono tornati ad essere una coppia. Proprio in questi giorni è stato Raimondo a rilasciare delle dichiarazioni molto importanti.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la separazione

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno vissuto una storia d’amore molto intensa e passionale. I due sono anche diventati genitori nel 2013 di una bellissima bambina che è la loro unica figlia. L’anno successivo, poi, si sono sposati e pare che fossero molto felici. Ad un certo punto però sembra che qualcosa sia andato per il verso sbagliato. Nel 2019 Francesca si è avvicinata ad un giovane allievo della scuola di Amici, ovvero Valentin Dumitru. Questo di fatto ha causato una frattura nella relazione con il marito e di fatto Francesca e Raimondo si sono separati.

Francesca ha tradito il marito con il ballerino Valentin Dumitru?

In tante occasioni i fan sembra che abbiano accusato la ballerina di aver tradito il marito e che la colpa, quindi della fine del matrimonio era soltanto da addebitare alla stessa. In realtà però sembrerebbe che nessuno dei due abbia avuto una colpa specifica, visto che ancora prima di questo flirt il matrimonio era terminato da un po’ di tempo. A fare questa confessione è stato proprio lui Raimondo Todaro, l’ex insegnante di Ballando con le stelle nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Dipiù TV.

La confessione di Raimondo Todaro sulla fine del matrimonio con Francesca

“All’epoca sbagliammo a non dire che ci eravamo già lasciati da tempo“. Queste le dichiarazioni rilasciate da Raimondo. Lo stesso pare che sui social network avesse fatto ben intendere che il matrimonio con Francesca fosse già andato a rotoli ancor prima che quest’ultima avesse un flirt con il ballerino. Oggi sembra essere arrivata la conferma.

I due ballerini tornano ad essere marito e moglie

Ciò che conta però è che adesso i due sono riusciti a ricucire il loro rapporto e sono tornati ad essere marito e moglie. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata ad Oggi Raimondo ha fatto sapere di aver da sempre sperato di poter tornare insieme a Francesca e che adesso ha coronato il suo grande sogno. In realtà il ballerino avrebbe un altro desiderio, ovvero quello di allargare la famiglia e dare alla figlia un fratellino o una sorellina.