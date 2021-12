Dayne Mello non segue più Rosalinda e cancella le foto da Instagram e l’attrice scrive un post

0 SHARES Condividi Tweet

Dayane Mello la conosciamo tutti per essere una nota showgirl brasiliana, la quale però da tanti anni è ormai una presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato lo scorso anno al Grande fratello vip, dove ha ottenuto un grande successo ed è stata sicuramente una delle protagoniste principali del programma. Qualche mese fa, invece, è entrata a far parte di un programma brasiliano, ovvero La Fazenda, un reality che è stato al centro delle polemiche davvero per tantissime settimane.

Dayane Mello, vittima di molestie a La Fazenda?

Proprio Dayane sembra che sia stata al centro delle polemiche per via della sua partecipazione al reality, dove pare che sia stata molestata da un concorrente, ovvero Nego Do Borel. Sembra che la showgirl sia stata molestata mentre si trovava sotto effetto di alcolici e pare non fosse capace di intendere e di volere.

Gabriele Parpiglia ha tentato di proteggerla senza nessun risultato

A portare avanti la polemica in Italia è stato Gabriele Parpiglia il quale si è battuto per poter fare uscire Dayane dal reality. Ad affiancare Gabriele in questa polemica anche Le iene, il noto programma di Italia 1 e poi ancora Rosalinda Cannavò, la sua ex coinquilina con la quale ha condiviso l’esperienza al Grande fratello vip. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, perchè nessuno ha permesso a Dayane di uscire dal reality, ne la showgirl è stata mai informata di quello che stava accadendo fuori ed anche all’interno della casa.

Dayane è stata eliminata dal reality ma nega quanto accaduto al reality

Adesso però la Mello è stata eliminata ed è ovviamente tornata alla sua vita di tutti i giorni. Ma cosa è accaduto? A parlare nelle scorse ore è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha fatto il punto della situazione. “Dopo l’eliminazione dal reality La Fazenda mi risulta che Dayane Mello sia a conoscenza di quanto avvenuto. Fatti e avvenimenti che lei reputa non gravi. E mi fermi qui. Non voglio aggiungere altro (meglio così). Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perchè lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza:io metto sempre la faccia, quindi per adesso deciso di fermarmi qui. Per ora… e lo dico con molto dispiacere. Le lotte non sempre si vincono sopratutto quando la vittima non capisce di essere una vittima o forse parte di un sistema”. Queste le parole di Parpiglia, il quale è convinto del fatto che la showgirl sia manovrata e non sia libera di agire come vuole.

Dayane cancella le foto di Rosalinda Cannavò

Secondo quanto riferito ancora da Parpiglia, Dayane se la sarebbe presa anche con lui, con le Iene ed anche con Rosalinda per aver portato avanti una vera battaglia mentre lei si trovava all’interno del reality. “Non è successo nulla a La Fazenda“, avrebbe detto Dayane che ha cancellato le foto in compagnia di Rosalinda. Anche quest’ultima sembra abbia voluto parlare in questi giorni e lo ha fatto postando un messaggio su Twitter. “Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai. punto”.