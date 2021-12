Sanremo 2022 nella bufera e Amadeus è costretto a …

0 SHARES Condividi Tweet

Si comincia a parlare della nuova edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda nei prossimi mesi, come sempre su Rai 1. E’ stata confermata la presenza di Amadeus, per il terzo anno consecutivo, ma sembra che questa volta Fiorello abbia deciso di lasciarlo da solo. Ebbene, nonostante ancora manchi tanto tempo all’inizio della manifestazione canora più importante d’Italia, sembra che già non manchino le polemiche. Un nuovo scandalo sembra sia già nato intorno a questo evento davvero tanto atteso da milioni di telespettatori. Amadeus sembra sia stato già costretto ad intervenire. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo 2022, non ancora iniziato ma già al centro delle polemiche

Ebbene si, sembra che la nuova edizione della manifestazione canora più importante d’Italia sia già al centro delle polemiche. In questi giorni, è stata presentata la lista dei big in gara e pare che questo annuncio sia stato del tutto inaspettato, visto che avrebbe dovuto farlo Amadeus in diretta la sera del 15 dicembre. Proprio in questa serata, Amadeus condurrà un evento dedicato esclusivamente alla categoria giovani. Ebbene, a sorpresa il conduttore invece ha annunciato i nomi dei big in gara e lo ha fatto durante una diretta con il Tg1 proprio lo scorso sabato.

Amadeus in anticipo svela i nomi dei concorrenti big

Nessuno pare fosse a conoscenza di questa idea del conduttore che ha sorpreso davvero tutti. Si pensava che questa scelta di Amadeus fosse legata ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia. Il noto portale proprio nei giorni scorsi, effettivamente, avrebbe lanciato un’indiscrezione sulla scelta di Amadeus di anticipare i tempi e diffondere i nomi dei big.

L’indiscrezione di Dagospia sulla rivelazione della lista dei big

“Gira voce che qualcuno volesse rovinare la festa alla Rai e avesse messo sul piatto dai 10 ai 15 mila euro per riuscire a ottenere i ventidue nomi in anticipo, bruciando di fatto la serata del 15 dicembre. Soldi spesi o rimasti in tasca a chi ha provato il colpaccio? Nel dubbio la mossa a sorpresa del direttore artistico con l’annuncio dei nomi al Tg1“. Questa l’indiscrezione lanciata da Dagospia ed effettivamente si spiegherebbe in questo modo, il perchè Amadeus ha deciso di fare questo annuncio anticipatamente. Che il noto conduttore abbia deciso di anticipare per evitare che qualcuno potesse svelare i nomi prima di lui?