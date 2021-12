Selvaggia Lucarelli, il fidanzato scrive un post dolcissimo per Antonella Clerici e la Lucarelli commenta in modo velenoso

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è innamoratissima del suo compagno, molto più giovane di lei, Lorenzo Biagiarelli che fa parte del cast del programma di Antonella Clerici: “E’ sempre mezzogiorno”. Lo chef, che è un ragazzo molto carismatico, ha scritto un post sui social in occasione del compleanno di Antonella Clerici che ha fatto ingelosire, un po’ per scherzo e un po’ sul serio, la compagna Selvaggia Lucarelli. Vediamo cosa ha scritto Biagiarelli.

Lorenzo Biagiarelli scrive un post sui social per fare gli auguri ad Antonella Clerici e la Lucarelli si ingelosisce

Lorenzo Biagiarelli ha scritto un post sui social per fare gli auguri ad Antonella Clerici: “Delle tante cose bellissime che si potrebbero dire della Anto vorrei sceglierne una che ho scoperto ultimamente e che in questo periodo in particolare e mondo in generale è merce preziosa: è una donna che non ha paura di esporsi. Una delle qualità che preferisco in un essere umano”.

E poi ha continuato così: “E poi le devo tanto, lei lo sa ma fa come se non fosse così, perché lei è così. Auguri capo e amica Anto!”.

Tanti sono stati i commenti seguiti a questo post ma, fra tutti, è spiccato quello della fidanzata che ha scritto così: “Sì ma non esageriamo”.

Anche la Lucarelli è legata ad Antonella Clerici che l’ha voluta in una puntata di “E’ sempre mezzogiorno” per farle presentare il suo libro.

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith

Sabato scorso, in puntata a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith hanno litigato perchè la Smith ha qualificato l’esibizione di Andrea Iannone con la sua maestra Lucrezia Lando come “geniale” e la Lucarelli le ha contestato questo aggettivo. In puntata la Smith è stata molto fredda con la Lucarelli dopo averle intimato di non permettersi di giudicare i suoi giudizi sui ballerini e poi sui social ha scritto questo post: “Io non mi sono mai permessa di criticare nessuno nel loro ambiente professionale. Io dico rispetto per rispetto. Dopo il mio commento su Andrea e Lucrezia questo rispetto nei miei confronti è mancato, dallo studio e dai social. Geniale era la costruzione della coreografia. Solo chi vive di ballo può apprezzare questi piccoli dettagli. Non ho detto che Andrea è geniale. Credo che essere criticata per il mio mestiere è un po’ eccessivo. Resto sulla mia affermazione. Sei anni da giudice non possono cancellare i miei 56 anni di carriera”.