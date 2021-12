Paolo Bonolis parla della ex moglie e rivela che con lei si sente …

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis è innamoratissimo della moglie Sonia Bruganelli e, nonostante sia sempre molto pungente nelle battute che fa indirizzate a lei, è evidente che il sentimento che c’è alla base del loro matrimonio è forte e stabile.

Recentemente hanno fatto un’intervista a due collegati da casa con Silvia Toffanin e la sua trasmissione Verissimo e in quell’occasione hanno divertito molto sia la stessa Toffanin che il pubblico che li seguiva da casa. Vediamo cosa hanno raccontato tra il serio e il faceto della loro vita matrimoniale.

Paolo Bonolis scherza su come ha conquistato la moglie

Silvia Toffanin, durante l’intervista, si è divertita molto a stuzzicare Paolo Bonolis e a fargli dire cose che fino a quel momento non aveva mai raccontato, infatti Paolo Bonolis, interrogato dalla padrona di casa, ha risposto schiettamente ma sempre con la battuta pronta e Bonolis ha detto: “Come sono passati questi anni insieme? Benissimo. Se stiamo ancora qui a Verissimo e non in cronaca nera è tanta roba. Il problema non sono gli anni passati, sono quelli che ci aspettano”.

E poi, facendosi serio ha svelato: “Sono diventato nonno. Sarebbe bellissimo se potessi farlo il nonno, ma lui vive con mia figlia e suo marito ad Austin, in Texas. Ogni tanto vedo solamente qualche filmato: ha cominciato a mangiare da solo, ha imparato a camminare, tra un po’ mi manderanno i video in cui va a lavorare. Non si può andare da nessuna parte e lo vivo in chiave bidimensionale”.

E poi, scherzando, Bonolis ha detto sulla moglie Sonia Bruganelli: “Se è vero che l’ho conquistata regalandole libri? Questa è la copertura, in realtà l’ho conquistata con altre cose, ma non si possono dire. Sonia ha detto che millantavo ricchezze? Ancora oggi millanto”, e Sonia subito pronta: “Le doti di prima, infatti, le stava millantando”.

Paolo Bonolis parla dell’ex moglie

Per Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli non è la prima moglie e della ex, Diane Zoeller, psicologa, da cui ha avuto due figli Stefano e Martina ha detto: “Con Diane ci sentiamo invece quando capita”.

I due figli che Bonolis ha avuto dalla prima moglie vivono negli Stati Uniti come la mamma.

Recentemente Sonia Bruganelli è stata vittima de Le Iene che le hanno fatto credere che il figlio Davide, inventasse casting per la trasmissione del padre, con lo scopo di conquistare ragazze.