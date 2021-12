Can Yaman e Francesca Chillemi, il marito: «Ho deciso di perdonare, però … »

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche tempo fa sono girate alcune foto su Francesca Chillemi e Can Yaman che hanno fatto discutere e immaginare che tra i due attori ci fosse del tenero. Le foto mostravano i due che uscivano dallo stesso portone, di mattina e lui era particolarmente incappucciato. Il portone è quello dell’appartamento a Roma di Francesca Chillemi dove vive quando per lavoro è lontana da casa.

Francesca Chillemi, che è sposata e ha una figlia, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e il gossip è impazzito. Ora a parlare è il marito di Francesca con il quale, pare, che la situazione sia rientrata. Vediamo cosa ha detto.

Il marito di Francesca Chillemi: “Ho perdonato”

Le foto che erano apparse su tanti giornali di gossip hanno fatto credere che tra Francesca Chillemi e Can Yaman ci fosse una storia tutto sommato confermata dal marito della Chillemi, Stefano Rosso che ha detto: «Perdono».

Il marito della Chillemi non ha detto altro ma, pare, che in famiglia ci sia stato un terremoto dopo che quelle foto, abbastanza compromettenti, sono uscite sui giornali.

L’attore turco, Can Yaman e l’ex Miss Italia erano insieme sul set di ‘Viola come il mare’, e se lui era single, lei sposata con una bambina.

Francesca Chillemi, qualche giorno fa ha postato una foto del marito con un cuore a conferma che la situazione tra loro due è rientrata.

Can Yaman e Diletta Leotta

Fino a qualche mese fa pareva che Diletta Leotta e Can Yaman, fossero innamoratissimi ma la collega della Leotta, Paola Ferrari a Verissimo ha rivelato che la Leotta in realtà è innamorata di un altro uomo.

Poi, in generale, sulla Leotta ha detto: “A dire il vero io sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non penso sia l’arma della seduzione che serve per essere credibili professionalmente, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. Nel lavoro penso si debba seguire un’altra strada, per non fare un passo indietro”.

E poi: “Noi donne dobbiamo essere protagoniste per la nostra personalità. Di belle ne arriveranno, bisogna essere sempre di più”.

E poi sulla storia tra la Leotta e Can ha detto: “A dire il vero non credo alla sua storia con Can Yaman, perché sono a conoscenza di una sua passione importante per un’altra persona. Però le informazioni che ho come giornalista sono diverse. Diletta è bella e giovane, che si diverta, beata lei”.