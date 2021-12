Gf vip 6, Marina La Rosa massacra Soleil: “E’ una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Marina La Rosa per essere stata una delle concorrenti principali della prima edizione in assoluto del Grande Fratello. Ebbene, dopo tanti anni di distacco e di lontananza dal mondo dello spettacolo, sembrerebbe che Marina La Rosa sia tornata ancora più agguerrita. Marina non sta attraversando proprio un bel periodo visto che si sta separando dal marito e di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata proprio in questi giorni. Nello specifico Marina ha voluto parlare di Soleil Sorge ovvero l’attuale concorrente del Grande Fratello vip 6 che ha avuto modo di conoscere durante la partecipazione all’Isola 14. Ma cosa ha dichiarato?

Gf Vip 6, Marina La Rosa parla di Soleil Sorge

Ebbene, sembra proprio che Marina La Rosa in questi giorni abbia rilasciato una intervista molto importante parlando anche di Soleil sorge. Quest’ultima è una delle protagoniste assolute dell’edizione del Grande Fratello vip che è attualmente in corso. L’influencer sta facendo parlare parecchio di se innanzitutto per via del suo carattere piuttosto particolare, ma anche per la relazione piuttosto ambigua nata con Alex Belli all’interno della casa più spiata in Italia.

Marina torna a parlare dell’influencer, ecco il suo pensiero

Marina e Soleil hanno avuto modo di conoscersi perché hanno condiviso un’ esperienza, essendo state protagoniste dell’Isola dei Famosi 14. “Soleil è un personaggio stupendo che nella casa funziona benissimo. E’ molto giovane e deve fare ancora pace con tante personalità che albergano dentro di lei. Proprio per questo viene fuori il quadro di una persona poco gradevole. Gli altri coinquilini se ne sono accorti, fuori non ancora O non del tutto”. Sono state queste le parole dichiarate sostanzialmente da Marina che in qualche modo ha criticato il comportamento di Soleil anche se sostanzialmente non è la prima volta che lo fa. Effettivamente già diverse settimane fa Marina La Rosa aveva parlato di Soleil e lo aveva fatto nel corso di una diretta Instagram esprimendo proprio il suo disappunto per il comportamento tenuto dall’ex naufraga all’interno della casa.

L’ex gieffina parla di cosa è accaduto dopo la partecipazione al reality

Poi inevitabilmente Marina ha parlato anche di quella che è stata la sua esperienza all’interno del reality che tra l’altro era proprio alla prima edizione. L’ex gieffina ha parlato anche di quella che è stata la sua vita una volta uscita dal programma, quando inevitabilmente ha acquisito popolarità. Ricorda ancora di essere stata appellata come gatta morta, di essere vista come una rovina famiglia, appellativi che sicuramente l’hanno fatto tanto soffrire.

” Ero ricchissima, tutti ai miei piedi, aerei privati, copertine, calendari, eppure mentre camminavo per strada la tachicardia e la sudorazione spesso prendevano il sopravvento. Pensavo, ogni volta, che da li a poco sarei morta. Avevo una vita apparentemente perfetta, mentre io cercavo solo il mio posto nel mondo. I soldi? provi a mettere un sacchetto di caramelle in mano ad una bambina e avrà la risposta. Con un’ora in discoteca sfioravo i 50 milioni di lire”.

La separazione dal marito

Dichiarazioni inedite quelle di Marina che ha così confessato cosa è accaduto dopo aver preso parte al reality. Adesso purtroppo sta affrontando un brutto momento, perchè si sta separando dal marito. La loro storia pare sia finita la scorsa estate.