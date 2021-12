Memo Remigi una furia contro Barbara D’Urso: «Non doveva …»

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi sta vivendo una seconda giovinezza, prima accanto a Serena Bortone nei pomeriggi di Rai 2 a Oggi è un altro giorno poi come concorrente a Ballando con le stelle dove sta raccogliendo consensi e tanta considerazione nelle vesti inedite di ballerino. Però a Memo Remigi proprio non va giù l’atteggiamento che ha avuto Barbara D’Urso nei suoi confronti quando, un po’ di tempo fa, parlò della storia d’more che hanno avuto in gioventù. Vediamo cosa disse all’epoca Barbara D’Urso e cosa ha replicato, anche se a distanza di un po’ di tempo, il bravissimo cantante.

Il racconto di Memo Remigi e la risposta di Barbara D’Urso

Tempo fa Memo Remigi raccontò, a proposto della sua storia con Barbara D’Urso: “Mia moglie mi ha cacciato di casa, ho preso un bilocale in affitto per vivere con lei”.

E poi: “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso”. “

E poi, ancora: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare. Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”.

Barbara D’Urso ha replicato così: “Lui era bellissimo. Andava a ruba e io lo amavo” ma poi ha anche aggiunto: “C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni”.

E poi la D’Urso ha anche aggiunto che vivevano insieme nel suo appartamento e che non fu lei la causa della separazione di Remigi dalla moglie perché lei non ha mai avuto relazioni con uomini sposati.

La replica stizzita di Memo Remigi

Dopo che Memo Remigi ha saputo come ha reagito Barbara D’Urso, ha replicato, molto seccato, così: «Barbara era una ragazzina, ho cercato di aiutarla e di proteggerla un po’. C’è stato un rapporto, mi ero separato da mia moglie per altre situazioni, non ho lasciato mia moglie per lei. Ma davvero preferirei non parlarne, non ho trovato carino il suo intervento infelice a Pomeriggio 5».