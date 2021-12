Paola Perego senza freni decide di rivelare: “Una persona importante di Mediaset mi ha rincorso dietro ad un tavolo…”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Perego è una bravissima e bellissima conduttrice che però, a suo dire, è molto penalizzata per essere la moglie di Lucio Presta, uno dei più importanti manager dei vip. Infatti, a suo dire, anche se in tanti credono che lei sia raccomandata proprio per essere “la moglie di”, lavora meno degli altri perchè il marito non vuole mai privilegiarla solo per il ruolo che ha.

Paola Perego racconta le molestie sessuali ricevute

Come molte donne dello spettacolo, anche Paola Perego ha rivelato di essere stata oggetto di molestie sessuali da parte di personaggi molto in alto.

La Perego, che dall’età di 16 anni soffre di attacchi di panico, ha rivelato, in occasione di un’ intervista rilasciata al Corriere della sera: “Prendevo delle medicine e non parlo di quelle che si prescrivono oggi, che sono molto più leggere. Parlo di medicine che, pur di allontanare la sensazione di panico, appianavano tutto. Molti dei miei ricordi sono offuscati, come dentro una nuvola”.

E poi, per capire meglio ciò di cui si sta parlando, ha detto: “Prendevo benzodiazepine … I sintomi, dalla sudorazione fredda alla lingua gonfia fino al formicolio del corpo, sono solo una parte dell’attacco di panico. La cosa più difficile da spiegare è la sensazione di essere a un passo dalla morte“. Poi ha raccontato che ne è venuta fuori grazie e “tre percorsi differenti di trattamenti di psicologia comportamentale”.

Invece, a proposito delle molestie sessuali ricevute, ha detto: “Una volta, a Mediaset, un dirigente si mise a rincorrermi intorno ad un tavolo. Un’altra volta, in scadenza di contratto, un altro mi propose di andare a cena. Dissi di no e quel contratto alla fine lo ottenni, sì, ma a furia di lunghe e umilianti anticamere”.

Ho chiesto a mio marito di raccomandarmi e lui si è messo a ridere

Poi la Perego ha svelato che essere la moglie di Lucio Presta l’ha molto penalizzata in ambito lavorativo: “Mio marito ha fatto sei Festival di Sanremo: ho mai condotto io lo spettacolo più importante del Paese? No. Anche perché lui, proprio perché sono sua moglie, tende a non darmi parti importanti, ogni volta preferisce qualcun altro o qualcun’altra”.

E poi ha rivelato: “L’altro giorno gli ho detto ‘Senti, ma visto che per tutti io sono la raccomandata per eccellenza, a questo punto raccomandami davvero’. Si è messo a ridere”.

E, ancora: “Mio marito, che è una persona moralmente molto onesta se deve proporre una persona per un programma non proporrà mai me. Per la paura che pensino che mi proponga perché sono sua moglie. Quindi rispetto a quelli che assiste io sono svantaggiata, ma dall’altro lato sono avvantaggiata perché ho il numero uno in casa e posso chiedergli consiglio anche a mezzanotte”.