Ballando con le stelle, Morgan al veleno contro Alberto Matano: “E’ un incosciente …”

0 SHARES Condividi Tweet

A Ballando con le stelle quest’anno c’è un personaggio che non può passare di certo inosservato, per la vita che ha avuto fino a questo momento, e per il grandissimo artista che è: Morgan.

Come tutti i grandi, Morgan o lo si ama o lo si odia e pare che lui, anche se abituato alla schiera dei detrattori ci rimanga sempre malissimo quando qualcuno lo attacca o lo offende. In queste ore si è sfogato parecchio su quest’argomento e vediamo cosa ha detto.

Morgan si sfoga duramente contro chi lo attacca

Dagospia ha scritto un articolo secondo il quale il carattere di Morgan, a volte anche così imprevedibile, sta facendo lavorare più del solito, dandole parecchio filo da torcere, Milly Carlucci che cerca sempre di sistemare tutte le sue alzate di testa.

Morgan, dopo che ha letto questo articolo, si è sfogato sui social e ha detto in un video così: “ Tu non puoi parlare delle mie intemperanze perché non sai quanta professionalità c’è dietro. Non si può dire lascia perdere, non ti curare, ma è come prendere lo scalpello e scalfire la Cappella Sistina io vorrei che la gente avesse una coscienza!”

Morgan non ha di certo dimenticato di parlare di Selvaggia Lucarelli ma anche di Alberto Matano e di Roberta Bruzzone, questi ultimi due che rivestono il ruolo di commentatori fuori campo e ha detto: “Lucarelli e Bruzzone e Matano sono incoscienti sul fare del male pubblico a me. Io non lo permetterei per nessuno. Si dovrebbe partire dai contenuti culturali che porto e dal fatto che con me la curva degli ascolti sale.”

Morgan attacca anche il sito di Roberto D’Agostino

Poi Morgan ha anche attaccato duramente il sito di Robert Dagostino, Dagospia e ha detto: “Se loro rispondessero di essere trash sarebbe una figata una divisione netta tra quelli come me e loro. Ma loro non lo dicono che verrebbero zittirmi e mandarmi a qual paese per ogni cosa che faccio.”

E poi, ancora come un fiume in piena: “Voi non riuscite ad immaginare cosa significa essere pubblicamente diffamati. Il tema è questo non si possono lasciare parlare perché ogni volta che scrivono articoli di questo tipo ci sono persone che ci credono. Operazioni molto brutte dal punto di vista culturale.”.

Domani, Sabato 11 dicembre Morgan scenderà di nuovo in pista accanto alla sua insegnante di ballo.