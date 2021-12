Uomini e Donne, Raffaella Mennoia diretta su Gemma Galgani “Lei ha un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Torniamo a parlare di Uomini e Donne e nello specifico di una dama protagonista ormai da diversi anni del trono over del programma condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gemma Galgani ovvero La dama Torinese che fa parte del programma Uomini e Donne ormai da molti anni e chè molto spesso ha fatto parlare di sé. Sembra che in questi giorni a parlare di Gemma sia stata la nota autrice del programma di Maria De Filippi, ovvero Raffaella Mennoia. Quest’ultima ha scritto un romanzo intitolato Cupido spostati e ha rilasciato un’intervista al Magazine Vero dove ha pubblicizzato e parlato di questo libro. Ad un certo punto, poi su richiesta del giornalista, avrebbe anche parlato di Gemma Galgani. Ma cosa ha dichiarato la nota autrice?

Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne pubblica un romanzo “Cupido Spostati”

Ebbene, sembra che Raffaella Mennoia in quest’ultimo periodo abbia presentato un romanzo che sicuramente avrà un grande successo. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni, Raffaella ha parlato quindi di questo libro ed anche inevitabilmente del programma Uomini e Donne. Durante l’intervista però il giornalista avrebbe tirato in ballo proprio Gemma Galgani una delle dame più famose del trono over di Uomini e Donne.

L’autrice del programma irrompe su Gemma Galgani “Ha un problema..”

Il giornalista avrebbe così chiesto alla nota autrice del programma, quale consiglio darebbe alla Galgani per evitare che futuro possa avere altre delusioni d’amore. È stato a quel punto che Raffaella, cercando di utilizzare le parole più adatte possibili senza ferire nessuno, ha sottolineato il fatto che secondo lei Gemma ha un grande problema. Gemma infatti sarebbe solita partire in quarta nella conoscenza con i suoi corteggiatori. “Ci crede e ci investe in termini di sentimenti in maniera adolescenziale…”. Queste le parole di Raffaella che ha sottolineato ancora come a suo modo di vedere, questo comportamento purtroppo risulta essere controproducente per la stessa Gemma Galgani. Ne è una dimostrazione quanto accaduto in questi anni all’interno dello studio.

E sul rapporto con Maria De Filippi?

Inevitabilmente poi Raffaella ha parlato anche del rapporto professionale e non con Maria De Filippi, con la quale collabora ormai da tantissimi anni. La Mennoia ha sicuramente sottolineato il fatto che lavorare per Maria è sicuramente un grande onore. “Essere al suo fianco significa poter avere ogni giorno un’utilissima nuova lezione da imparare…” queste le parole della nota autrice di Uomini e Donne.