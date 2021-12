Amici, Lorella Cuccarini mai vista così contro Anna Pettinelli: “Sei una …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Amici durante la quale abbiamo visto, ancora una volta, quanto i professori tra di loro non vadano affatto d’accordo.

Anche se loro stessi hanno detto che, terminato il programma, dietro le quinte i loro rapporti sono molto distesi, davanti alle telecamere si accendono dissapori e tensioni che sembra strano possano dissolversi appena si spengono le luci delle telecamere. Anche ieri abbiamo assistito a momenti di tensioni tra di loro. Vediamo cosa è accaduto.

Lorella Cuccarini massacra Anna Pettinelli: “Sei di una pesantezza unica”

Ieri, domenica, 12 dicembre 2021, è andata in onda un’altra puntata di Amici, durante la quale, Rudy Zerbi ha fatto uno scherzo ad Anna Pettinelli.

Mentre Alex cantava la Pettinelli era bendata ma, in realtà non cantava Alex bensì Marco Mengoni, a quel punto la Pettinelli che non ha avuto dubbi su chi fosse veramente il cantante ad esibirsi non ha gradito affatto lo scherzo.

E’ intervenuta Lorella Cuccarini che ha sottolineato che si trattava di uno scherzo e che avrebbe potuto anche stare al gioco ma la Pettinelli, visibilmente infastidita, le ha risposto: “Ma tu che c’entri? E’ una cosa tra me e Rudy, tu sempre in mezzo con la zeppetta” e la Cuccarini restando ferma sulla sua posizione le ha risposto così: “Anna dovresti essere un po’ più leggera. Sei di una pesantezza unica”.

E poi ha anche aggiunto: “Io sempre in mezzo sto. Sennò mi chiami e mi dici di uscire dallo studio. Hai un atteggiamento delle volte che non capisco”.

E poi la Cuccarini ha poi voluto anche precisare che, se Rudy e la Pettinelli litigano in camerino è giusto che nessuno si intrometta ma se lo fanno di fronte a tutti è normale che chiunque possa dire la sua.

Poi, poche durante lo scherzo, la Pettinelli doveva essere bendata ma la benda le copriva anche il naso e le rendeva difficile la respirazione e così Rudy le ha detto: “Non respiri? Non ci dispiace”.

Cosa accadrà ad Amici domenica 19 dicembre

Domenica prossima, 19 dicembre andranno ad Amici come ospite Fedez, Deddy, Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso e Briga.

Durante la puntata Alessandra Amoroso ballerà con i ballerini professionisti mentre Fedez ballerà con Carola, Dario e Cristiano.

Certamente ci sarà da divertirsi e la puntata, che è stata già registrata, sarà una bella festa prenatalizia.