Maurizio Costanzo senza freni su Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022: “Sarebbe meglio se al posto suo ci fosse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai manca davvero poco alla prossima edizione del Festival di Sanremo e Amadeus è prontissimo ed entusiasta di avere quest’anno, a differenza dell’anno scorso, il pubblico in sala.

L’anno scorso fu davvero difficile per Amadeus e Fiorello condurre la manifestazione canora più importante d’Italia perchè la tensione per la pandemia e la tristezza di vedere le poltrone vuote dell’Ariston richiedevano una forza d’animo e un’energia superiore alla norma e rendevano tutto più complicato. Quest’anno, grazie alla massiccia campagna vaccinale, sarà possibile avere il pubblico in sala. Ad oggi, però, nonostante manchino poco meno di due mesi dall’inizio del Festival, non si sa ancora chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Pare che Fiorello non ci sarà a spalleggiare il suo amico fraterno o, forse, andrà solo in una puntata. Come presenza femminile, girano tanti nomi e, ultimamente, quello più che si sente di frequente è quello di Alessia Marcuzzi che durante l’estate, con un post sui social, ha fatto sapere di aver lasciato, dopo decenni, l’azienda Mediaset.

Maurizio Costanzo dà la sua opinione su Alessia Marcuzzi accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston

Maurizio Costanzo cura una rubrica sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti all’interno della quale parla con i suoi lettori che gli chiedono pareri su trasmissioni televisive e su personaggi famosi. Maurizio Costanzo dice sempre la sua con estrema schiettezza e sincerità.

Una lettrice ha scritto a Costanzo dicendo che, secondo lei, sul palco dell’Ariston, accanto ad Amadeus ci starebbe bene Virginia Raffaele piuttosto che Alessia Marcuzzi scrivendo così: “Ecco, senza nulla togliere ad Alessia Marcuzzi, a me piacerebbe vedere Virginia sul palco…” e il marito di Maria De Filippi è stato daccordo con lei e, infatti, le ha risposto così: “Parliamo sempre di due figure molto diverse…La prima ha il compito di far ridere ed intrattenere, mentre la seconda è una conduttrice di lungo corso che ha sempre condotto programmi di intrattenimento puro…”

E poi ha aggiunto che per lui Virginia Raffaele al Festival di Sanremo sarebbe una “Valida alternativa a Fiorello”.

E, ancora: “Darebbe brio a Sanremo 2022 e potrebbe rappresentare una valida alternativa a Fiorello…Chissà che Amadeus e la Rai non ci facciano un pensierino…”.

Maurizio Costanzo sul regista Pietrangeli

Recentemente è scomparso il famoso regista Pietrangeli e Maurizio Costanzo lo ha ricordato con queste parole: “Era famoso perché aveva interpretato Contessa, quella canzone era diventata l’inno della ribellione. Non ricordo chi me lo presentò, ma arrivò in tv e ci trovammo subito bene. Abbiamo passato un lungo pezzo di vita insieme, sono addolorato”.