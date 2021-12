Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli accusa pesante: “Il clima che c’è a Ballando è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che ha regalato emozioni davvero uniche. Bellissimo è stato il momento in cui Morgan, dopo due anni, ha riabbracciato la bambina che ha avuto dall’ex compagna Jessica, così come emozionante è stato il ballo tra Valeria Fabrizi e la figlia e quello tra Federico Fashion Style e la sua bambina. Ma ci sono stai anche momenti che hanno incuriosito un po’ come quando si aspettava di vedere il clima tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith che dopo ka lite del sabato precedente non hanno ancora interagito.

Selvaggia Lucarelli decide di svelare che clima c’è a Ballando

Selvaggia Lucarelli ha rivelato alla Bortone: “Rispetto al passato, probabilmente mi piace di più il rapporto con il pubblico. Ho hater dai 75 anni in su, fra cui anche casalinghe e pensionati insospettabili, che mi scrivono cose terribili. I commenti feroci sui social media feriscono: ci sono persone capaci di pescare, entrare nella piega giusta, riconoscere il tuo elemento di fragilità e farti stare male per cinque minuti. Quest’anno ho anche tanto consenso”.

Poi ha detto che a Ballando con le stelle c’è, a volte un clima pesante e che a lei sono state rivolte frasi: “ … maschiliste e sessiste, che mi amareggiano parecchio. Emblematico il caso di Andrea Iannone di sabato scorso. Quando hai davanti un concorrente che ti dice ‘Stai buona, ti porto a cena fuori… Le donne con me non si sono mai lamentate…’, cosa vuol dire? È un tentativo di ridurre il ruolo della donna”.

Morgan e le parole pesanti a Selvaggia Lucarelli

Qualche sabato fa, si sono scontrati, a muso duro Morgan e Selvaggia Lucarelli e, oltre a quello che si è visto davanti alle telecamere, ciò che ha offeso maggiormente la Lucarelli è stato quello che Morgan ha detto dietro le quinte al suo compagno e che Selvaggia ha deciso di svelare solo qualche giorno fa.

Selvaggia Lucarelli è andata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e le ha detto che Morgan, oltre ad offenderla davanti alle telecamere l’ha offesa soprattutto dietro le quinte.

Poi Selvaggia Lucarelli ha detto di Morgan: “Non si è mai pentito di quello che ha detto, perché dovrei perdonarlo? Le cose serie sono successe dietro le quinte e io su certe cose non transigo. Fino a quando litighiamo sul balletto va bene, ma se dopo esci, vai nel corridoio davanti al mio fidanzato e chiedi ‘come sono andato?’, aggiungendo ‘io le donne le tratto bene, non tratto bene le p…’, questa cosa mi fa male. Mi devi chiedere scusa per questa cosa”.