Ballando con le stelle, Milly Carlucci senza freni: “Voi sapete che noi …”

A Ballando con le stelle sembra che nel corso della puntata finale di questa edizione, andata in onda ieri sera, sabato 18 dicembre sia saltata l’ospitata di Maria Chiara Giannetta. Era stato annunciato che per questa ultima puntata l’attrice sarebbe stata ospite e dunque avrebbe rivestito il ruolo di ballerina per una notte insieme ad Alberto Angela. Ad un certo punto però durante la puntata di Ballando, in studio è apparso soltanto Alberto Angela, mentre della nota attrice pare non ci fosse proprio nessuna traccia. Ma come mai? Cosa è accaduto alla Giannetta, che in quest’ultimo periodo sta riscuotendo un grandissimo successo, grazie alla fiction Blanca, dove interpreta il ruolo della protagonista?

Ballando con le stelle, ballerini per una notta Alberto Angela e l’attrice Maria Chiara Giannetta

In studio, per l’ultima puntata avrebbero dovuto esserci in studio come ballerini per una notte Alberto Angela e Maria Chiara Giannetta. Quest’ultima però non era presente in studio. A spiegare il motivo dell’assenza della nota attrice è stata proprio Milly Carlucci la quale ha voluto fare una precisazione.

L’attrice grande assente della puntata, la precisazione di Milly Carlucci

“Voi sapete che noi vi raccontiamo sempre la verità su ciò che succede qua dentro noi avevamo invitato come ballerina per una notte Blanca e il cane Linneo poi che cosa è successo? Aridanghete con la quarantena, i contagi ecc.” queste le parole di Milly Carlucci che nel corso della ultima puntata di Ballando con le stelle ha quindi voluto spiegare al suo pubblico l’assenza di Maria Chiara Giannetta. Pare che sia stata a contatto con una persona positiva al covid e per questo motivo si troverebbe in quarantena.

L’attrice in quarantena, la difficoltà di Milly nel trovare il sostituto

Milly Carlucci, inoltre nello spiegare il motivo dell’assenza della nota attrice ha anche rivelato di essere stata particolarmente in difficoltà per cercare all’ultimo minuto di sostituire la nota ballerina per una notte. “Ci siamo trovati scoperti da un giorno all’altro ed io ho chiesto aiuto alla mia famiglia a Paolo Belli.” Queste ancora le parole di Milly Carlucci. Per la prima volta quindi nella storia del programma di Ballando con le stelle, ballerino per una notte è stato proprio lui Paolo Belli che è conosciuto per essere uno dei più grandi e importanti collaboratori della stessa Milly Carlucci.