Platinette durissimo con Claudio Baglioni: “E’ stato un programma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Baglioni il sabato sera ha portato su Canale 5, in concorrenza con Ballando con le stelle, uno show che è piaciuto ma non ha entusiasmato: “Uà– Uomo di varie età”.

Il cast è stato ricchissimo e tutti hanno accettato l’invito del cantautore romano a partecipare al suo programma ma non è bastato per fare degli ottimi ascolti che sono rimasti, piuttosto, per tutte le puntate, tiepidi.

Eppure, gli artisti che hanno affiancato Baglioni sono tutti amatissimi ma questo non è bastato.

Platinette stronca lo show di Claudio Baglioni

Platinette ha detto la sua sullo show di Claudio Baglioni: ”Uà – Uomo di varie età” con un giudizio molto severo: “Gli manca la scintilla”.

Lo show di Claudio Baglioni che ha fatto solo il 14% di share è stato giudicato da Mauro Coruzzi che nella sua rubrica DiPiù Tv ha detto: “ … nonostante la squadra di ospiti non è riuscito a scatenare l’entusiasmo del pubblico”.

E poi ha aggiunto: “Claudio Baglioni? C’è un aspetto faticoso da affrontare ovvero il fatto che da una parte ci sia “il suo supertalento musicale” e dall’altra “la sua ritrosia a lasciarsi andare … Il grande botto di pubblico non c’è stato … Peccato perché il talento di Claudio Baglioni è indiscutibile così come la ricchezza e la caratura del suo parterre di ospiti: da Giorgia a Eros Ramazzotti passando per Renato Zero”.

Claudio Baglioni ospita Leonardo Pieraccioni che lo stronca e gli dice: “Qui è tutto troppo perfetto”

Ieri, tra i vari ospiti e amici, Claudio Baglioni ha invitato anche il bravissimo attore e regista Leonardo Pieraccioni che ha fatto un intervento a modo suo, stroncando, anche lui, il padrone di casa.

Pieraccioni ha detto a Claudio Baglioni: “ Qui è tutto troppo perfetto, non va bene. Le canzoni belle e le luci belline, c’era un ballerino bellino e con queste luci diventava bello. Te hai abituato troppo il pubblico al bello, io sono venuto qui a darti una bella idea”.

E a Baglioni che lo stava ascoltando con un sorriso stampato sulla bocca, ha detto: “Fai una canzone brutta … Devi fare una canzone ciofega, hai abituato troppo bene il tuo pubblico. Te ormai ha la gioconda, invece devi fare come una canzone di un pittore toscano mezzo zoppo. Il pubblico così ci rimane male e staresti anche più simpatico” e Claudio Baglioni ha controbattuto: “Non ho una canzone brutta”.