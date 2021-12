Chiara Ferragni lancia una frecciatina a Selvaggia Lucarelli che le risponde e la umilia

0 SHARES Condividi Tweet

Sui social, in questi giorni c’è stato un botta e risposta tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli ma, a cominciare è stata la moglie di Fedez. Chiaramente la Lucarelli ci ha messo un attimo a risponderle e l’ha massacrata. Dopo l’intervento della Lucarelli, la Ferragni è rimasta in silenzio. Vediamo cosa è accaduto.

Chiara Ferragni lancia una frecciata a Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni ha fatto un TikTok che ha pubblicato. Nel TikToc la moglie di Fedez dice: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“.

La Ferragni non ha nominato la Lucarelli ma questa si è sentita tirata in causa e le ha immediatamente risposto.

La risposta di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli, appena ha visto e letto il TikTok di Chiara Ferragni, ha risposto non esitando un attimo come se la Ferragni avesse fatto il suo nome e ha scritto un lungo post sui social: “La prima considerazione è: dice “tutti” così come Salvini dice “gli italiani”. Seconda considerazione: “la persona” o non la consideri o, se la consideri come sembra, ne scrivi il nome, non fai il pizzino come gli adolescenti e i capi gang”.

E poi ha continuato: “Terzo: “scrivere male di qualcuno”, in italiano, si dice criticare o recensire. Penso che tutti i personaggi pubblici siano abituati a critiche (magari anche divertenti) e che con una sovraesposizione come quella dei Ferragnez i due dovrebbero prevederne un bel po’. Invece, tutto sommato, restano amatissimi, con un consenso larghissimo, ricoperti d’oro e circondati da affetto e anche da lacchè che temono le loro ire come la xylella nel Salento. O magari che non li amano ma “se li critichi pubblicamente poi con quello e quell’altro non lavoro più”. O ancora: “no per carità, appena scrivi anche solo che ha i capelli spettinati arrivano frotte di fan esalatati che ti danno dell’invidiosa, rosicona, ossessionata, malata, pazza!”.”

E poi la Lucarelli ha concluso così: “Insomma, cara Chiara, direi “stacce”. E soprattutto, “tutti stanno amando The Ferragnez” no. In tantissimi, ma anche noi altri che non temiamo l’accusa di lesa maestà meritiamo SUPER rispetto. Soprattutto perché ne parliamo comunque e, come ben sai, quando se ne parla, si porta super pubblico alla super serie che dovrebbe raccontarvi NELLA VOSTRA NORMALITÁ. Ecco, normalità è non piacere a tutti e non usare il “TUTTI” come il “NOI” di Signorini”.