Monica Setta senza mezzi termini: “Il clima che si respira a Unomattina in famiglia è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Setta insieme a Tiberio Timperi e a Ingrid Muccitelli è alla conduzione di Uno mattina in famiglia. Prima che il programma iniziasse ci sono state grandi tensioni tra la Setta e Timperi e i due, durante l’estate, si sono lanciati, reciprocamente frecciatine di fuoco tanto che tutti si chiedevano come avrebbero mai potuto condurre, insieme, un programma non sopportandosi proprio.

Invece, contro ogni previsione, il programma è iniziato, sta continuando a registrare un grandissimo successo di pubblico e le tensioni tra i due paiono abbastanza tenute a bada forse anche grazie alla presenza di Ingrid Muccitelli che da tanti anni è una grandissima amica e collega di Tiberio Timperi. I due hanno già condotto insieme e hanno sempre speso bellissime parole l’uno per l’altra.

Monica Setta: Il clima che si respira a Uno Mattina è un clima di famiglia

Monica Setta ha rilasciato una lunga intervista sul settimanaleChi in occasione della quale ha parlato, tra le altre cose, del programma che conduce insieme a Tiberio Timperi e a Ingrid Muccitelli, Uno mattina in famiglia.

La Setta ha detto: “Il clima a Unomattina in famiglia è divertente … Nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria di questo tipo di conduzione ma i risultati danno ragione a noi. Gli ascolti di Unomattina in famiglia stanno crescendo anche più dell’anno scorso, quando il programma è stato comunque un successo”

E poi ha anche dichiarato: “Considero questa trasmissione il mio porto sicuro … Quello che faccio ogni sabato e domenica mattina su Rai1 rispecchia molto la donna che sono. Lo storico programma di Michele Guardì mi ha permesso di tirar fuori e far vedere lati di me che nessuno conosceva, come la dolcezza, l’accoglienza e l’ascolto”.

E poi ha anche aggiunto: “Fosse per me rimarrei alla conduzione di Unomattina in famiglia tutta la vita!”.

Monica Setta, dal prossimo mese, gennaio, condurrà anche un programma in radio, Il sorpasso e di questo nuovo impegno, ha spiegato: “Commenterò le notizie e i fatti del giorno”.

Monica Setta racconta il suo passato lavorativo

Monica Setta ha raccontato del suo passato lavorativo e ha detto che, quando Indro Montanelli le propose dio diventare caposervizio economia a La Voce lei fu costretta a dire no a Silvio Berlusconi che l’avrebbe voluta in televisione.

E poi ha anche detto che Berlusconi « … reagì con classe e mi ha fatto il suo in bocca al lupo».