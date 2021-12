Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli al veleno contro Milly Carlucci: “Sarebbe bello se la conduttrice …”, la Carlucci non le risponde neppure, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle che ha decretato, vincitrice, la coppia formata da Arisa e il suo insegnate di ballo, il maestro Vito Coppola. Tutte le coppie in gara hanno fatto una bellissima figura e, come ha sottolineato la padrona di casa, Milly Carlucci, la carica emotiva di questa edizione, per tanti motivi, è stata altissima. Ora il programma è terminato e l’anno prossimo, certamente, ci sarà un’altra edizione senza, però, due dei ballerini storici di Ballando, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che hanno deciso di lasciare il programma dopo tantissime edizioni, Simone di Pasquale dalla prima, per una questione anagrafica.

Simone Di Pasquale non lascerà Milly Carlucci, infatti, sarà con lei nel programma che sta per iniziare, Il cantante mascherato.

Morgan esplode contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: “Rubate stipendi! Spero non rifacciate Ballando”

Ieri sera a Ballando con le stelle c’è stato un momento di tensione quando Morgan si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Vediamo cosa è accaduto.

Dopo le votazioni che hanno decretato coppia vincitrice di Ballando con le stelle, Arisa con il suo maestro Vito Coppola, coppia votata anche da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, Morgan si è diretto verso questi due giudici e ha detto loro: “Rubate stipendi, spero andiate via … Siete antiartistici”.

E poi, ancora: “Due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati da qualsiasi scuola o conservatorio. Non capite nulla di questa materia”

Selvaggia Lucarelli velenosa contro Milly Carlucci: “Mi aspetto una parola sulla giuria”

Milly Carlucci, dopo l’esplosione di rabbia di Morgan si è un po’ “dedicata” a lui provando a rasserenarlo e, al contrario, non spendendo neppure una parola sui due giudici attaccati e allora la Lucarelli ha detto a Milly Carlucci: “Sarebbe bello se la conduttrice spendesse delle parole sulla giuria” ma la Carlucci non le ha risposto in alcun modo.

Ieri, grande assente in presenza è stato il giudice a bordo campo e tesoriere Alberto Matano che ha spiegato di essere entrato in contatto con una persona che aveva avuto, a sua volta, contatti con un positivo e che, per precauzione, aveva deciso di restare a casa.

Alberto Matano ha detto: “E’ stato un contatto indiretto … Voglio precisare che sto benissimo e sono negativo, altrimenti poi si scatena il web…”.