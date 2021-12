Uomini e Donne, Gianni Sperti al veleno contro Roberta, sono costretti ad intervenire anche …

0 SHARES Condividi Tweet

A Uomini e Donne sta accadendo praticamente di tutto in questi giorni. Ci stiamo riferendo a quanto accaduto in puntata nei giorni scorsi. La protagonista dello “scandalo”, scoppiato all’interno dello studio di Uomini e Donne, pare sia stata Andrea Nicole, la tronista. Ma lei non è stata l’unica ad essere coinvolta in questa situazione. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Roberta, la quale è stata duramente criticata e accusata da Gianni Sperti tanto da essere scoppiata a piangere. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Uomini e Donne, Andrea Nicole finisce al centro della polemica

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi sembra che l’ex tronista Andrea Nicole abbia confessato di aver trascorso la notte con Ciprian, ovviamente all’insaputa della redazione. I due sarebbero andati in studio il giorno successivo per confessare tutto. E’ stato il corteggiatore a farle una sorpresa ed a presentarsi a casa sua, trascorrendo poi la notte insieme senza avvisare la redazione. Questo gesto non è affatto piaciuto ma a scagliarsi contro i due è stato proprio lui, Gianni Sperti. Quest’ultimo avrebbe utilizzato dei termini anche abbastanza forti ed avrebbe “umiliato” l’ex tronista dicendo di essere molto deluso da lei.

Gianni Sperti attacca duramente Andrea Nicole e Ciprian

L’opinionista avrebbe aggiunto che i due si sono comportanti in modo disonesto, nonostante comunque abbiano deciso di metterci la faccia e confessare tutto. Anche Maria De FIlippi si sarebbe espressa su quanto accaduto ed avrebbe detto il suo pensiero.“Non faccio le previsioni ma non ci credo molto a questa storia. Non è che non credo a quello che senti tu. Credo che se una persona ti vuole e ti vuole bene, aspetta la mattina dopo“. Queste le parole di Maria.

L’opinionista accusa Roberta e la insulta pesantemente, la ragazza in lacrime

Ad un certo punto però, Gianni Sperti se la sarebbe presa anche con Roberta, avendo notato degli sguardi particolari. Gianni avrebbe intuito il fatto che Roberta molto probabilmente sapeva tutto. “Tu sapevi tutto”, avrebbe detto Gianni accusando così Roberta. Quest’ultima, dopo essersi presa degli insulti e critiche, sembra abbia tentato di difendersi, quasi in lacrime, continuando a ribadire di non sapere nulla e di aver scoperto tutto in puntata, così come tutti gli altri. Sarebbero intervenuti anche Andrea Nicole e Ciprian in sua difesa.