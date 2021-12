La vita in diretta, Luciana Littizzetto diretta con Alberto Matano: “Si ma ora basta” e lui resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la programmazione di uno dei programmi più amati della televisione italiana e soprattutto del pomeriggio di Rai 1, ovvero La vita in diretta. Ebbene, sembra che nel corso di una di queste ultime puntate Alberto Matano abbia ospitato seppur in collegamento una nota attrice e comica italiana che come sempre ha divertito il pubblico di Rai 1. Stiamo parlando di Luciana Littizzetto, la quale come al solito ha dimostrato di essere particolarmente ironica ma non ha perso occasione nel lanciare una frecciatina durante il collegamento con il noto conduttore. Ma cosa ha dichiarato?

La vita in diretta, continua la messa in onda del programma di Alberto Matano

Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembrerebbe che nei giorni scorsi ospite seppur in collegamento de La vita in diretta, ci sia stata proprio lei Luciana Littizzetto. Sembra che come sempre, Alberto Matano durante le puntate andate in onda in questi giorni, si sia occupato come sempre di casi di cronaca, ma anche di tanta attualità. Nello specifico in una di queste ultime puntate Alberto Matano avrebbe affrontato uno dei casi più discussi degli ultimi anni, ovvero la scomparsa della piccola Denise Pipitone.

Ospite in collegamento Luciana Littizzetto, la comica lancia una frecciatina

Inoltre, avrebbe anche affrontato il tema della pandemia e aggiornato anche sulle ultime novità e soprattutto sugli ultimi dati. Ad ogni modo, nonostante questo sia uno degli argomenti più importanti e più trattati da tante trasmissioni televisive, ad un certo punto Luciana Littizzetto ospite della puntata pare abbia fatto ben capire di essere particolarmente insofferente ormai a questo tema. Ecco che in collegamento con Alberto Matano, la comica avrebbe lanciato una frecciatina. “Si ma ora basta, parliamo di qualcosa di più leggero”. Queste le parole di Luciana, lamentandosi con il suo grande amico Alberto. Quest’ultimo che tra l’altro conosce abbastanza bene Luciana Littizzetto non si è di certo preoccupato ed ha risposto anche a tono alla richiesta della comica facendole vedere un albero di Natale davvero molto bello presente all’interno dello studio de La vita in diretta.

Luciana presenta il suo ultimo libro

Poi ad un certo punto, i due avrebbero cambiato argomento e nello specifico la Littizzetto avrebbe parlato del suo nuovo libro, ovvero quello intitolato Io mi fido di te. In questo pare che l’attrice abbia raccontato la storia della sua vita e nello specifico il rapporto con i figli che ha adottato tanti anni fa. I due si chiamano Vanessa e Jordan, ormai grandi ed hanno rispettivamente 24 e 27 anni. “Ho deciso di raccontarmi, è stata un’urgenza anche per far capire che esistono famiglie diverse ma piene d’amore”. Ha raccontato la comica.