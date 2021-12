Carolyn Smith senza freni scrive sui social “E’ …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di sabato 18 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, ovvero l’ultima di questa stagione. Sembra che sia stata una puntata piuttosto emozionante e ricca di colpi di scena. Quest’anno a vincere il programma è stata la coppia composta da Arisa e Vito Coppola, giunti proprio alla finalissima contro Bianca Gascoigne. Alla fine però il pubblico ha votato per la coppia composta dalla nota cantante e dal ballerino Vito Coppola. Uno dei momenti più emozionante è quello in cui Vito ha letto una lettera alla sua compagna d’avventura, molto toccante e soprattutto inattesa.

Ballando con le stelle, a vincere questa edizione Arisa e Vito Coppola

Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di vedere, sembrerebbe che questa puntata sia stata particolarmente emozionante soprattutto per i vincitori. Ebbene, il giorno successivo la cantante sembra aver fatto una confessione ovvero avrebbe rivelato di essere particolarmente felice di aver vinto questa competizione. Ad ogni modo, Arisa avrebbe anche riferito e ammesso soprattutto di non essere proprio la più brava del gruppo e che sicuramente altri concorrenti hanno dimostrato di avere un talento maggiore nella danza.

La confessione inaspettata della cantante dopo la vittoria a Ballando

Una cosa però è certa, ovvero il fatto che Arisa si è tanto impegnata in queste settimane ed ha dimostrato di voler crescere e soprattutto di voler migliorare. Questo è proprio quello che ha dichiarato Caroline Smith parlando proprio della cantante e confermando il fatto che effettivamente in queste settimane Arisa ha fatto tanti passi in avanti.

Le parole di Carolyn Smith su Arisa, la presidente di giuria e il video col cappellino shock

Ebbene, dopo la messa in onda della puntata anche la presidente di giuria Carolyn Smith ha voluto dire la sua ed ha riferito di essere particolarmente felice dell’esito finale della trasmissione. Nel frattempo la nota coreografa ha deciso di trasferirsi insieme al compagno in una località di montagna dove trascorrerà queste giornate di vacanza e festività natalizie. Di questo ne ha parlato proprio la stessa nel corso di un video nel quale ha detto: “E’ arrivato il momento di riposarsi” . Insomma, ancora una volta la coreografa ha messo al corrente i suoi follower dei suoi sentimenti, ha spiegato di essere particolarmente stanca e di essere finalmente in modalità vacanza.