Enrico Brignano nella bufera, pubblica un post sui social, il popolo del web lo massacra e lui: “Era necessario …”

Sono ormai diverse settimane che Enrico Brignano, celebre comico ma anche attore, regista, cabarettista e showman si trova al centro dell’attenzione mediatica per via dello scherzo de Le Iene di cui è stato vittima con la complicità della compagna Flora Canto. Nelle ultime ore però il comico sta facendo molto parlare di se per aver condiviso sui social un post con un particolare che non è assolutamente passato inosservato. Di cosa stiamo parlando?

Enrico Brignano nel mirino dei social

Tutti conoscono e apprezzano Enrico Brignano per la sua simpatia ma nelle ultime ore il comico sembrerebbe aver attirato l’attenzione del pubblico e nello specifico sembrerebbe essere finito nel mirino dei social dopo aver condiviso una particolare fotografia che ha fatto nascere anche qualche polemica. Si tratta nello specifico di una fotografia di gruppo nella quale è presente anche la compagna Flora Canto. Il particolare che ha catturato l’attenzione dei suoi followers è l’assenza di mascherine.

La polemica social

Impossibile non notare come nella fotografia di gruppo fatta insieme a tutto il cast di ‘Un’ora sola vi vorrei’ nessuno indossi la mascherina. Proprio questo particolare ha suscitato la reazione dei followers che non hanno perso l’occasione per sottolineare la questione. Nello specifico uno dei followers ha scritto sotto al post pubblicato da Brignano “Poi vediamo il pubblico seduto e mascherato…Ma sta mascherina e sto distanziamento servono o non servono?”. Una domanda molto particolare alla quale lo stesso Brignano ha subito risposto senza alcun problema.

La risposta di Brignano alle polemiche sui social

Enrico Brignano senza alcun timore ha subito risposto al follower che ha fatto notare il particolare che in realtà a nessuno era passato inosservato. Il comico ha semplicemente affermato “si caro sono servite..”, e ancora “erano necessarie”. Nonostante tale particolare sia stato notato da tante persone che non hanno perso l’occasione per esprimere il proprio disappunto e rivolgere delle critiche al comico ecco che sono stati molti coloro che hanno voluto rivolgere a Brignano i propri complimenti per lo spettacolo portato in scena e per la sua simpatia. Proprio Brignano ha inoltre rivelato che molto presto sarà possibile vederlo in televisione, e di preciso in prima serata, con lo spettacolo che va in onda ormai da diversi anni e che si è sempre rivelato di grande successo. Uno spettacolo di cui fa parte anche la compagna Flora Canto che solo pochi mesi fa lo ha reso per la seconda volta padre.