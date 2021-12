UnoMattina in famiglia, Monica Setta pubblica una foto sui social ma Timperi e la Muccitelli non …

0 SHARES Condividi Tweet

Più volte è capitato di leggere che tra i conduttori di UnoMattina in Famiglia in realtà non vi sia un buon rapporto ma al contrario al di fuori delle telecamere addirittura non scorrerebbe buon sangue. Voci che nel tempo si sono placate ma che adesso sono tornate ad essere piuttosto insistenti. Ma, come mai? A far nascere i dubbi è un particolare post condiviso sui social proprio da Monica Setta che ha catturato l’attenzione dei suoi followers.

Lo scatto social di Monica Setta fa discutere

Ormai da diverse settimane in molti si domandano se tra i conduttori di UnoMattina in Famiglia i rapporti siano freddi e distaccati oppure no. A mettere un freno a tali voci ci aveva pensato proprio Monica Setta che nel corso di un’intervista concessa a Chi aveva rivelato di trovarsi molto bene nell’ambiente di lavoro affermando che proprio tale ambiente è divertente e allo stesso tempo familiare. Proprio il trio composto da Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta piace molto al pubblico tanto che la trasmissione è giorno dopo giorno sempre più seguita. Ma, come sono davvero i rapporti tra i tre conduttori? Il post social condiviso da Monica Setta ha fatto nascere qualche dubbio.

Timperi e Muccitelli assenti alla festa di Monica Setta

Già tempo fa Tiberio Timperi e Monica Setta avevano confermato di non essere amici lontani dalla televisione ma di essere legati semplicemente da un rapporto di lavoro. Nonostante questo e altri particolari che avevano sollevato dubbi ed incertezze i due avevano lasciato pensare che piccoli attriti fossero stati superati. In realtà però non tutto sembrerebbe essere per come sembra. Pochi giorni fa infatti Monica Setta ha deciso di organizzare un party per festeggiare il Natale, anche se con qualche giorno di anticipo. Sui social sono comparse tante fotografie con le quali è stata raccontata la serata ma in nessuna di queste fotografie compaiono i due conduttori che l’affiancano nella conduzione di UnoMattina in Famiglia. Alla festa c’erano quindi diversi personaggi dello spettacolo, tra cui ad esempio Serena Autieri, ma non Timperi e Muccitelli.

Le parole social della conduttrice

“È stata una serata bellissima perché ho avuto intorno a me l’affetto degli amici e della mia famiglia. Tutti super greenpassati e tamponati, abbiamo festeggiato in anticipo il Natale rispettando la tradizione del panettone e dello scambio dei regali”, queste nello specifico le parole scritte dalla conduttrice nel post condiviso sui social.