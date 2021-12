Arisa Vito Coppola scrivono un post sui social ma fanno una gaffe incredibile, poi cancellano subito

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è finito ma della coppia vincitrice, Arisa e Vito Coppola si continua a parlare forse, anche più di quando erano in gara perché voci insistenti sostengono che siano una coppia ormai anche nella vita.

Loro non hanno né confermato nè smentito ma qualche ora fa hanno scritto un post sui social commettendo un errore e poi, appena se ne sono resi conto, hanno subito cancellato ciò che avevano sbagliato a scrivere. Vediamo cosa è accaduto.

Arisa e Vito Coppola scrivono un post sui social ma commettono un errore che cancellano subito

Arisa e Vito Coppola hanno vinto questa bellissima edizione di Ballando con le stelle e hanno deciso di ringraziare tutti i loro follower scrivendo un post sui social.

I due hanno scritto così: “È stata un’esperienza immemorabile … La vittoria è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio”.

E poi, ancora: “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente”.

Il post poi è terminato così: “Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà … Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti”.

E’ evidente che nella prima frase del comunicato c’è un errore grossolano: “ È stata un’esperienza immemorabile” certamente i due volevano dire memorabile, infatti, dopo poco, hanno cancellato la parole errata.

La dichiarazione dell’ex fidanzata di Vito Coppola

La ex fidanzata di Vito Coppola ha scritto così sui social: “Mi hanno chiesto tanti di parlare del loro bacio. Direi che conosco lui meglio di molti altri, però ho scelto di non dire troppo per non influenzare le masse, però devo dire che mi è dispiaciuto leggere che lui ha bisogno di lei per spiccare. Non è così, lui non ha bisogno di nessuno e quindi ridimensionatevi.

Ho sentito che in tanti sperano nel lieto fina, ma questa cosa è davvero strana. perché non mi aspettavo che ad un programma come “Ballando con le Stelle” vi si partecipasse per trovare l’anima gemella. A questo punto mi auguro che tutti i curiosi possano, finalmente, dormire tranquilli. Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti”.